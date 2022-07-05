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驚弓之鳥 全美多地皆有民眾 誤將國慶煙火當槍聲而奔逃

編譯李京倫／綜合報導
全美歡慶國慶之際，仍發生槍擊慘案。芝加哥北郊海嵐公園市國慶遊行4日發生濫射槍案，現場居民驚慌逃命，留下地上國旗。（美聯社）
全美歡慶國慶之際，仍發生槍擊慘案。芝加哥北郊海嵐公園市國慶遊行4日發生濫射槍案，現場居民驚慌逃命，留下地上國旗。（美聯社）

美國大規模槍擊案頻傳，已讓許多民眾產生心理陰影。華盛頓郵報報導，芝加哥國慶遊行發生隨機濫射案後，4日有多個城市傳出民眾聽到國慶煙火和爆竹，以為又是槍手濫射而四散奔逃。

伊州民主黨籍州長普立茲克警告，大規模槍擊案成了「美國傳統」。他說：「會有人說今天、現在不是討論槍枝暴力的好時機，我要告訴你們，沒有比現在、這裡更好的時機。」

拜登總統在白宮外發表講話，矢言繼續對抗槍枝暴力氾濫。他說：「我不會放棄。」拜登上周簽署近30年來第一個重大的聯邦槍枝安全法案。

在佛州奧蘭多市，當煙火發出的巨大聲響傳遍全區時，民眾驚慌奔逃，警方說，有些看煙火的人因此受輕傷。目擊者告訴當地電視台，在隨後的騷亂中，有人跳進附近一個湖泊。當局說其實沒有槍擊案。

賓州首府哈里斯堡，警方告訴美國廣播公司（ABC），在國慶煙火秀正式開始前，丟到地上引燃的炮竹聲，讓數百民眾恐慌。當局也說，其實沒有槍擊案。一個當地居民發推文說：「人民隨時準備應對大規模槍擊案，證明這個國家爛到根。」

在華府，11街和賓州大道交會口附近傳出兩聲巨響，讓民眾拔腿狂奔到國家廣場。當局證實這是煙火聲。

賓州費城4日晚間舉行國慶日演唱會和煙火秀時，倒是真的發生槍擊案。晚間9時45分，槍聲響起，民眾驚聲尖叫並四處竄逃。兩名警察在富蘭克林大道附近中槍。警局聲明指出，中槍的兩名警察傷勢穩定，警方還在追捕槍手。

槍擊 賓州 拜登

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