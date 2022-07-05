芝城槍擊「像大屠殺」丟推車抱孩狂奔、染血童失散家人

原本居民攜帶家人子女觀賞國慶遊行的歡樂時光，不料變成流血命案，現場可見被拋棄的嬰兒車。(Getty Images)

芝加哥北郊海嵐公園市(Highland Park)4日遊行 發生槍擊 案時，一名男童被發現身上染血獨自一人，當地警察 發現他後交由陌生人照管，該男童現已安全與祖父母團聚；槍擊現場一片混亂，數百人倉皇逃命，一名目擊者稱遊行宛若大屠殺。

海嵐公園市國慶日遊行發生大規模槍擊案，一名男童被發現身上染血，獨自一人置身於遊行的混亂現場之中。一名未具名的當地警察發現他後，趕緊將他帶走。

哥倫比亞廣播公司芝加哥(CBS Chicago)記者科斯特克(Jackie Kostek)推特指出，該名男童被發現獨自一人後，交由多名陌生人安全看照。

目前不清楚該名男童是跟家人或其祖父母一起參加遊行，也不知道男童腿部和鞋子上的血跡是否為自己流血，或沾染到他人的血跡。

一名婦女戴恩．魯德(Dane Ruder)4日最先在社群媒體上分享該名男童照片尋人，目測該男童約2歲大；魯德說遊行中有人將男童交給她照顧，而且孩子太小，不知道父母親名字，也未說出自己的名字。

每日郵報(DailyMail)報導，該名男童事後已在當地醫院和其祖父母團聚。

其他目擊者也心悸猶存，吉娜．特洛伊安妮(Gina Troiani)表示，她帶5歲兒子參加遊行時聽到巨響，她本以為是煙火，直到聽到人群大喊有人開槍，「我們拔腿往反方向跑。」

特洛伊安妮手機錄下有幾名孩童因巨響而嚇壞，附近警鈴大作時，大家都擠到路邊藏身，「現場只有混亂可言，有人跟家人走散，到處尋人，其他人乾脆丟下推車，直接抱起小孩逃命。」

林福雷德酒莊(Lynfred Winery)品酒室主任飛利浦(Matt Phillip)表示，他聽到像煙火的聲響，之後看到民眾從另一頭跑來，「我們開門讓大家可以在酒莊避難，或是從後門出口離開。」

另一名目擊者澤姆斯基(Miles Zaremsky)稱現場宛若「大屠殺」，他看到二至三具屍體，還有一對父母抱著身上染血的蒼白男童，一邊求尋醫護人員，「這像是科幻小說，但卻真實無比。」