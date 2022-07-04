劉鶴與葉倫通話 美國可望取消對中國加徵關稅
美國可望本周宣布取消對中國部分商品加徵的關稅。據新華社報導，5日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美財政部長葉倫舉行視頻通話。劉鶴向葉倫表達中方對美國取消對華加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。
報導稱，劉鶴與葉倫就宏觀經濟形勢、全球產業鏈供應鏈穩定等議題務實、坦誠交換了意見，「交流富有建設性」。雙方認為，當前世界經濟面臨嚴峻挑戰，加強中美宏觀政策溝通協調意義重大，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，有利於中美兩國和整個世界。雙方同意繼續保持對話溝通。
據華爾街日報等外電報導，拜登總統可能本周宣布，取消對部分進口中國產品所加徵的懲罰性關稅措施，包括暫停徵收服飾及學校用品的懲罰性關稅，並推出一項廣泛的架構，允許進口商提出豁免申請。
貿易代表署（USTR）正針對川普實施四年的關稅措施進行強制性檢討；USTR與業界的諮詢期將於5日結束，使拜登政府有機會重新校準關稅政策。
根據報導，在拜登政府內部，財長葉倫力主暫停徵收，認為懲罰性關稅對美國經濟是一大拖累，且一些因襲的關稅項目不具戰略意義，也解決不了中國不公平貿易行為的問題，強調應重新建構對中國產品的關稅體制，而取消一些項目將能減輕美國消費者的負擔。
另一派以貿易代表戴琪和國安顧問蘇利文為首，認為關稅是能使中國讓步的有利籌碼，主張在取消部分關稅的同時，須配合其他措施向北京當局施壓，使中方改變一些對美國企業與勞工不利的行為。
經濟學者表示，取消部分中國製產品的懲罰性關稅，不太可能對通膨產生重大影響。彼得森國際經濟研究所的報告指出，取消這些關稅初期只能使美國消費者物價指數（CPI）的年升幅降低0.26個百分點；但之後因美企必須削價競爭，最終將使CPI升幅縮小1個百分點。
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