劉鶴與葉倫通話 美國可望取消對中國加徵關稅

美國財政部長葉倫。(美聯社)

美國可望本周宣布取消對中國部分商品加徵的關稅 。據新華社報導，5日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美財政部長葉倫 舉行視頻通話。劉鶴向葉倫表達中方對美國取消對華加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。

報導稱，劉鶴與葉倫就宏觀經濟形勢、全球產業鏈供應鏈穩定等議題務實、坦誠交換了意見，「交流富有建設性」。雙方認為，當前世界經濟面臨嚴峻挑戰，加強中美宏觀政策溝通協調意義重大，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，有利於中美兩國和整個世界。雙方同意繼續保持對話溝通。

據華爾街日報等外電報導，拜登 總統可能本周宣布，取消對部分進口中國產品所加徵的懲罰性關稅措施，包括暫停徵收服飾及學校用品的懲罰性關稅，並推出一項廣泛的架構，允許進口商提出豁免申請。

貿易代表署（USTR）正針對川普實施四年的關稅措施進行強制性檢討；USTR與業界的諮詢期將於5日結束，使拜登政府有機會重新校準關稅政策。

根據報導，在拜登政府內部，財長葉倫力主暫停徵收，認為懲罰性關稅對美國經濟是一大拖累，且一些因襲的關稅項目不具戰略意義，也解決不了中國不公平貿易行為的問題，強調應重新建構對中國產品的關稅體制，而取消一些項目將能減輕美國消費者的負擔。

另一派以貿易代表戴琪和國安顧問蘇利文為首，認為關稅是能使中國讓步的有利籌碼，主張在取消部分關稅的同時，須配合其他措施向北京當局施壓，使中方改變一些對美國企業與勞工不利的行為。

經濟學者表示，取消部分中國製產品的懲罰性關稅，不太可能對通膨產生重大影響。彼得森國際經濟研究所的報告指出，取消這些關稅初期只能使美國消費者物價指數（CPI）的年升幅降低0.26個百分點；但之後因美企必須削價競爭，最終將使CPI升幅縮小1個百分點。