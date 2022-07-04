俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍

俄亥俄州25歲非裔男子沃克遭警方射殺，引起憤怒民眾示威抗議。Getty Images

俄亥俄州 警方上周射殺一名非裔 男子，相關影片今天曝光。根據其中一個影像，警員指稱有1槍從沃克所駕車輛擊發，家屬委任律師對此指稱表示「十分關切」，指控警方試圖將他形塑成蒙面持槍怪物。

俄亥俄州當局今天公布的警員隨身攝影機影片顯示，俄州亞克朗（Akron）8名警員上週涉及槍殺非裔男子沃克（Jayland Walker），他身上約有60處槍傷。

影片來源 : YouTube

警方在記者會上播放的多個影像顯示，警員因沃克輕微交通違規，試圖將他攔到路邊，沃克棄車逃逸。根據其中一個影像，警員指稱有1槍從沃克所駕車輛擊發。沃克逃逸時未攜帶武器，但警方後來在他車上發現一把手槍。

亞克朗警察 局長邁利特（Steve Mylett）今天引述法醫報告指出，沃克身上至少有60個槍傷，但他身上未持有武器。

在上述影片公布後，沃克家屬委任律師迪切洛（Bobby DiCello）今天說，他對警方宣稱沃克朝警員開槍一事「十分關切」。

迪切洛表示：「他們（警方）想要將他形塑成蒙面的持槍怪物。我問你們，當他逃跑時，什麼是合理行動？將他擊斃？不，這不合情理。」

迪切洛昨天告訴亞克朗燈塔報（Akron Beacon Journa）：「當被攔下時，他只是向前疾衝─我認為警方開了90多槍。」

聖瑪莉山大學（Mount Saint Mary's University）助理教授圖雷（Kalfani Turè）評論說：「這起槍擊本身是過度殺傷。」圖雷表示：「你可以看到，他身上千瘡百孔。你甚至可以看到，一名我認為是警佐的警察在現場告訴警員們停止射擊，而他們繼續開槍。」

根據今日美國報（USA Today），沃克今年25歲，職業是美國送餐服務公司DoorDash外送員。