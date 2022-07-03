首位外國元首…拜登邀菲新總統小馬可仕訪美

菲律賓新任總統小馬可仕。（路透）

菲律賓駐美大使羅慕德斯表示，美國總統拜登 已邀請菲國新任總統小馬可仕訪問華府，但日期尚未敲定。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）3日報導，拜登是小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上任後，首位正式邀請他前往訪問的外國元首。

羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）說，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）夫婿任德龍（Doug Emhoff）率團赴馬尼拉出席小馬可仕就職典禮期間，呈交拜登親筆信給小馬可仕。

據引述，拜登在信中說：「我希望一旦我們的團隊找到合適的時間，你可以來華盛頓。」

羅慕德斯表示，雖然日期尚未敲定，但「馬可仕總統回應說，他希望一旦我們日程允許，盡快這麼做（訪美）

」。

菲律賓前總統杜特蒂 （Rodrigo Duterte）奉行「親中遠美」政策。杜特蒂2016年上任後訪問的第一個非東南亞 國家協會（ASEAN）國家就是中國，且他在總統任內從未訪美。

美國上訴法院於2012年認定小馬可仕和前第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）違反禁令，耗散菲律賓前獨裁統治者馬可仕（Ferdinand Marcos）遺產，判定他們藐視法庭。

小馬可仕就任菲國總統前若踏上美國國土，可能被捕。但美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）6月初表示，一國元首有外交豁免權，因此美國歡迎小馬可仕來訪。