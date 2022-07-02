明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

明尼蘇達州明尼阿波利斯附近的楓木鎮越南裔男子柯斯(戴帽者)1日在家中開槍自殺後，妻子莫莉．鄭(右一)帶著三名年紀均不到五歲的幼兒投湖溺水身亡。(取自臉書)

明尼蘇達州明尼阿波利斯附近的楓木鎮(Maplewood)越南 裔社區1日發生一家五口慘死悲劇。全案據信是1日上午名叫柯斯(Kos)的丈夫先在家中開槍自殺；幾小時後，23歲的紋身技師妻子莫莉‧鄭(Molly Cheng)帶著三名年紀均不到五歲的幼兒投湖溺水身亡。

動機尚不明 3兒女皆不到5歲

警方經漏夜搜尋，已先後將母子四人屍體從瓦德奈斯湖(Vadnais Lake)中撈起。目前這悲劇發生的動機仍不明。

當地警方2日在湖裡打撈。(美聯社)

楓木鎮警察局發言人史丁耐(Joe Steiner)指出，1日下午4時左右，當局接獲報案指稱一名可能有自殺傾向的母親帶著三名幼兒前往瓦德奈斯湖。警方追蹤她的手機到達湖邊，發現三個孩子的鞋子和母親的車，確定孩子和母親一起下了水。三名幼兒為兩男一女，均不到五歲。

拉姆齊郡(Ramsey County)警長弗萊徹(Bob Fletcher)在記者會中表示，這顯然是一樁「謀殺-自殺」案。他嘆道：「沒有什麼比幼兒死亡更悲慘了。」

父陳屍家中妻小不見 社區徹夜協尋找到遺體

此不幸事件始於1日上午楓木鎮一處移動房屋公園發現一名男子屍體。男子姓名未公布，但他妹妹帕‧李(Pa Lee)在臉書社群媒體 發文寫道：「永別了我最好的兄弟；為什麼你讓我既生氣又悲傷。對不起我遲了20分鐘，來不及阻止你，沒有幫上你。」

親人趕到湖邊，失聲痛哭。(美聯社)

調查人員指出，男子在臥室裡身著睡衣用兩支槍其中的一把開槍自殺身亡。警方確定他的妻子莫莉‧鄭後來帶著三名幼兒離家，於是展開搜查。據家人在臉書發布影片顯示，住在瓦德奈斯湖附近的越南裔苗族(Hmong People)社區眾多成員協助搜查至深夜，並與20多名警方組成的團隊保持密切聯繫。

拉姆齊郡警方表示，第一個孩子的屍體1日當晚7時30分左右在湖中找到，第二個孩子的屍體午夜剛過時被發現，2日上午10時30分左右發現了第三個孩子和莫莉‧鄭的屍體。四具屍體均已送往法醫處驗屍。

明尼蘇達州明尼阿波利斯附近的楓木鎮越南裔男子柯斯1日在家中開槍自殺後，妻子莫莉．鄭帶著三名年紀均不到五歲的幼兒投湖溺水身亡。圖為三名幼子。(取自臉書)

在談到帶隊搜索的感受時，指揮官勃蘭特(Eric Brandt)表示，「我在這裡工作32年，這是我遇過最困難的案子之一。」雙城地區是越南苗族居民最集中地區，有逾6萬6000人住在當地。