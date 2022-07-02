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國慶在即 拜登連任民調差 川普擬以選止訟

編譯潘勛、李京倫／綜合報導
拜登與夫人吉兒去年7月4日在白宮南草坪觀賞國慶煙火。（美聯社）
拜登與夫人吉兒去年7月4日在白宮南草坪觀賞國慶煙火。（美聯社）

7月4日美國國慶日將至，一年前總統拜登宣布國家已「擺脫」新冠疫情，聲望如日中天；一年過去，國內外局勢動盪，拜登民意支持度慘跌，最新民調顯示，7成1受訪者表示不希望他出馬競選連任。

美國國會山報1日報導，哈佛大學美國政治研究中心與哈里斯民調公司最新民調顯示，拜登支持率為3成8，7成1受訪者認為拜登不應競選連任，其中4成5認為拜登執政表現不佳，約三分之一認為他太老，另四分之一認為該換人做做看。

哈佛與哈里斯民調共同主任潘馬克說：「下次民主黨總統初選還支持拜登的民主黨人只有3成。」

不過，6成1受訪者不願見到前總統川普2024年再戰白宮。支持川普捲土重來者占3成9。不支持川普再選總統的人中，3成6認為他喜怒無常，3成3認為他分裂國家，3成表示他該為國會山莊2021年1月6日暴亂負責。

美國通膨5月達40年最高，股市及民眾退休帳戶價值縮水，汽油與果菜價格飆漲，新冠死亡病例到5月已跨過100萬人關卡，數字還在攀升。國外方面，疫情和俄烏戰爭擾亂供應鏈。距期中選舉只剩4個月，民主黨想保住參眾兩院脆弱多數，政治環境凶險紛亂。

共和黨策士謝里登指出，拜登的聲望自去年從阿富汗撤軍開始變糟，當時場面紊亂，眾人不分政治光譜一致撻伐，以致拜登的施政支持率跌破5成，至今未有起色。

另外，紐約時報報導，前總統川普有意提早宣布角逐2024年總統大選。眾院國會暴動聽證會不少證詞揭露川普去年1月6日令人震驚的舉動，愈來愈不利他再次角逐大位，反而讓他更準備提前宣布再戰，不無「當選過關，落選被關」的考量。

許多共和黨人樂見川普參選，不過他這個舉動也將使持續已久的爭論更加激烈。共和黨人一直爭辯，川普是不是黨內最有可能奪回政權的人選，還爭辯川普宣布參選，是否會不必要地搶走選民對期中選舉的注意力，甚至直接威脅民主體制。

拜登 川普 民調

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