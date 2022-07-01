拜登警告：紅州可能逮捕跨州墮胎婦 聯邦將供墮胎藥

拜登總統(左下)在白宮與民主黨籍州長連線舉行視訊會議，要求盡力保護婦女墮胎權利。(美聯社)

拜登 總統1日與幾位民主黨籍州長就婦女墮胎 權舉行線上會議，拜登表示擔心未來部分州可能逮捕跨州尋求墮胎的孕婦。

最高法院上月24日推翻提供婦女墮胎保護的羅訴韋德案後，13個共和黨州隨即實施墮胎相關「自動生效法」(trigger law，觸發法)，禁止或嚴格限制墮胎手術 ；這13州的婦女可能必須到其他合法州尋求人工流產。

拜登在1日的會議上指出：「當第一個州試圖逮捕跨越州界以獲得醫療服務的婦女時，人們將感到震驚。」

「而我不覺得大家相信這件事會發生，但這確實會成真，這將向全國發出一項訊息：這是一件超乎想像的重大事件。我的意思是，這會影響所有人的基本權利。」

拜登表示，聯邦政府將採取行動保護必須跨州獲得墮胎手術的婦女，並確保婦女在實施限制令的州能得到藥物。

新墨西哥州州長葛里申(Michelle Lujan Grisham)在會議中聲明，新墨西哥「不會配合」其他州追蹤接受墮胎手術的婦女以進行懲處，她表示：「我們不會引渡」。

墮胎權利團體已經在多州行動，希望維護婦女墮胎的權利。

佛羅里達、路易斯安納、德州、猶他州的法官已經發布禁制令，防止這些州實施新的墮胎限制令；俄亥俄州最高法院1日則拒絕阻擋該共和黨州執行墮胎禁令。

紐約州長霍楚在會議中說「僅有的少數幾州」將照顧全國婦女的健康，她表示：「這對美國女性來說是生死攸關的問題。」

拜登另外在會議上透露參院沒有足夠的票數廢除「費力把事拖」(filibuster)規則，好讓墮胎權正式立法。