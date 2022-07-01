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「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

內有高通膨、外有烏俄戰 民調：71%不希望拜登連任

編譯潘勛／綜合1日電
一年前的國慶日，拜登總統的聲望如日中天，但如今拜登的支持度慘跌，多達七成受訪者不希望他競選連任。(Getty Images)
一年前的國慶日，拜登總統的聲望如日中天，但如今拜登的支持度慘跌，多達七成受訪者不希望他競選連任。(Getty Images)

國慶日將至，節日沒有不同，不一樣的是拜登總統的聲望，一年前他宣布國家已「擺脫」新冠疫情，聲望如日中天，但一年下來，國內外局勢動盪，拜登民意支持度慘跌；最新民調指出，71%受訪者表示不希望拜登出馬競選連任。

「華盛頓時報」1日報導，通膨6月達40年最高；股市及民眾401(k)退休帳戶價值縮水；汽油與果菜價格飆漲；死於新冠疫情比率雖減緩，但染疫喪生者到5月已跨過100萬人關卡，數字還在攀升。

國外方面，烏俄戰爭讓世事雪上加霜；供應鏈本就受苦於新冠疫情，現因戰爭更添亂象；距11月期中選舉只剩四個月，民主黨要想保住參、眾兩院的脆弱多數，政治環境凶險紛亂。

共和黨策士謝里登(Kevin Sheridan)指出，拜登的聲望自去年從阿富汗撤軍開始變糟，當時場面之紊亂，眾人不分政治光譜一致撻伐，致拜登的施政支持率跌破50%，至今未有起色。

美國汽車協會(AAA)指出，去年7月汽油價格每加侖3.13元，本周已升至4.87元；通膨由5.4%升到8.6%；從嬰兒配方奶到女性經期棉條都缺貨，給了共和黨叫罵的理由；謝里登表示，拜登及民主黨的每項政策，都讓民眾生活變糟，11月勢必會反映在選民投票上。

民主黨說，共和黨才是罪魁禍首，先是反對疫情紓困、創造就業的基建投資，還想推翻2020年選舉結果，現在推動全國墮胎禁令，眾院共和黨人沒給選民任何他們該掌握國會多數的理由。

哈佛大學美國政治研究中心與哈瑞斯民意調查(Harvard CAPS/Harris Poll)最新民調指出，七成以上受訪者已表示，不希望拜登角逐連任；不樂見拜登再選總統的45%受訪者認為他執政表現不佳，約三分之一認為他太老，另四分之一指出，現在該求新求變。

民調主任潘馬克(Mark Penn)指出，下次民主黨初選還支持拜登的民主黨人僅30%。

但61%受訪者也不願見到前總統川普2024年再戰白宮，支持川普捲土重來者為39%；不支持川普的人中，36%認為他喜怒無常、36%認為他分裂國家、30%表示他該為國會山莊2021年1月6日暴亂負責。

拜登 民主黨 疫情

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