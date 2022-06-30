高院5:4裁定 川普「留在墨西哥」移民政策 拜登可喊卡

最高法院30日裁定，拜登政府有權結束川普時代執行的「留在墨西哥」的庇護申請政策。圖為獲得美國政府援助的庇護申請者從美墨邊境的國際橋入美。(路透)

最高法院30日裁定，拜登政府有權結束川普政府時期俗稱「留在墨西哥 」(Remain in Mexico)的「移民 保護協議」(Migrant Protection Protocols)，主因是此政策事涉與墨關係，法院不應隨意干涉總統外交權，此外，法律也沒有強制將無證客逐回墨西哥的內容。

最高院大法官以五比四的多數做出此裁定，代表多數意見的大法官羅伯茲(John Roberts)在意見書上表示，第五巡迴上訴法院去年底推翻政府取消「留在墨西哥」政策的裁定，對拜登行使外交權造成「重大負擔」。

羅伯茲還指出，涉及此事的法律條文說，無證客若從墨西哥穿越邊境來到美國時，政府「得」(may)將其逐回墨西哥，而非「應」(shall)逐回墨西哥，代表拜登對此事有「自由裁量權」。

2019年1月施行的移民保護協議，要求於美墨邊境 向美申請庇護的民眾在相關程序完成前需「留在墨西哥」等候，由於相關程序通常需要數年時間，代表申請庇護的民眾這段期間只能在邊境外紮營，造成性犯罪、綁架等案件頻傳，出現人道爭議。

拜登上任後一如選前承諾，將此政策廢除，招致密蘇里與德州政府興訟，廢除政策一度被巡迴上訴法院阻止；但因在美墨邊境向美申請庇護的民眾，來自中南美各個不同的國家，不只是墨西哥，所以羅伯茲指出，美國不應在未與墨西哥協商的情況下，單邊將這些來自不同國家的民眾逐回墨西哥。

代表少數意見的大法官艾里托(Samuel Alito)則在不同意見書上表示，政府結束留在墨西哥政策，實質上是在釋放許多無法通過移民聽證會、應當被驅逐的無證客；法律指政府應拘留在美國等待移民程序的無證客，但實務上，國土安全部根本沒有那麼多相關資源。

不過另一方面，目前對移民問題影響較大者，還是美國法典第42卷的施行，以新冠疫情的公衛緊急狀態為由，快速驅逐無證移民，美墨邊境移民程序也大受影響；拜登政府原先亦有意終止此條款施行，不過同樣因此捲入法律戰。