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紐時：為對抗中俄 北約徹底轉型、大秀肌肉

中央社馬德里29日綜合外電報導
紐約時報分析，北大西洋公約組織發生根本性的轉變，領導人在峰會中提出一個強大的新願景，將莫斯科視為這個軍事聯盟主要「對手」，同時首次宣布中國是戰略「挑戰」。(美聯社)
紐約時報分析，北大西洋公約組織發生根本性的轉變，領導人在峰會中提出一個強大的新願景，將莫斯科視為這個軍事聯盟主要「對手」，同時首次宣布中國是戰略「挑戰」。(美聯社)

面對充滿侵略性的俄羅斯，北大西洋公約組織（NATO）領導人29日在峰會中提出一個強大的新願景，將莫斯科視為這個軍事聯盟主要「對手」，同時首次宣布中國是戰略「挑戰」。

紐約時報分析，對於這個誕生於冷戰期間，將後蘇聯時代俄羅斯視為潛在盟友，且原本對中國毫無興趣的軍事聯盟來說，這堪稱根本性的轉變。

轉捩點就在2月24日，當時俄羅斯軍隊越過邊界，湧入烏克蘭，此後中國領導人也顯然沒有加入全球各國對莫斯科的譴責行動。

北約領導人在馬德里（Madrid）峰會發布的最新「戰略概念」指出：「中華人民共和國和俄羅斯聯邦之間不斷深化的戰略夥伴關係，以及它們相互強化、破壞以規則為基礎的國際秩序的企圖，與我們的價值觀和利益背道而馳。」

同日，美國一名高階情報官員表示，在俄烏戰爭中，俄羅斯還稱不上勝券在握；一名烏國官員指出，「到處都在戰鬥」 。

北約公布戰略概念前，還決議正式邀請北歐國家芬蘭和瑞典加入聯盟，為北約10餘年來最重要的擴張計畫鋪平道路。

拜登總統宣示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）破壞歐洲和平，攻擊以規則為基礎的秩序原則，「美國和我們的盟邦準備採取行動，我們正在採取行動」。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）宣布將在北約東翼8國增派數以千計士兵。拜登也承諾，在波蘭建設永久的美國陸軍第五軍總部和一個野戰支援營，這是美軍首次永久駐紮在北約東翼。

面對北約動作頻頻，中國駐聯合國大使張軍僅回應：「北京堅決反對一些勢力鼓動北約將觸角進一步伸向亞太，或依托軍事同盟拼湊『亞太版北約』。」

普亭則將注意力放在中亞地區。他在烏克蘭戰爭爆發後首度出訪，並出席裏海（Caspian Sea）沿岸五國峰會，以確保這些國家對莫斯科的支持。在西方嘗試孤立俄羅斯之際，這麼做可謂至關重要。

普亭29日在土庫曼首都阿什加巴特（Ashgabat）的記者會上表示：「瑞典和芬蘭加入北約，不會讓我們困擾…但他們必須了解，過去那裡沒有威脅，如果現在那裡部署軍事特遣隊和軍事基礎設施，我們將不得不針對構成威脅的土地做出相稱反應，並做出同樣威脅。就是這麼簡單，他們難道還不懂嗎？」

不過，本周的事態發展是否能夠協助烏克蘭扭轉戰局，仍待觀察。目前俄軍仍有明顯的兵力及武器優勢。普亭似乎對外國的譴責和制裁無動於衷，他的部隊也持續利用優勢火力轟炸烏國城市。

北約的擴張則是在芬蘭、瑞典與反對兩國加入的土耳其曠日費時的談判後達成。

芬蘭和瑞典承諾不再支持庫德族組織人民保衛軍（YPG）、庫德民主聯盟黨（PYD）以及葛蘭運動（Gülen movement），並同意解除2019年因安卡拉在敘利亞採取軍事行動而對土國實施的武器禁運。

美國當局也表態支持土耳其購買升級版F-16戰機，向滿足土耳其長期來的要求邁前一步。不過，美國官員堅稱，上述軍售計畫與北約擴張無關。

北約 俄羅斯 瑞典

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