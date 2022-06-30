最高法院裁決：限縮環保署訂定溫室效應排放量標準權限

最高法院以6票對3票通過裁決，限縮環保署對於能源產業溫室效應排放量訂定標準的權限。(美聯社)

最高法院30日以6票對3票通過裁決，限縮環保署(Environmental Protection Agency，EPA)對於能源產業溫室效應排放量訂定標準的權限。紐約時報分析，裁決結果將對拜登總統對抗環境污染的政策帶來重大衝擊，共和黨 陣營則對判決結果給予喝采。參議院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)說，最高法院裁決結果讓「非經選舉產生、無法遭到究責的官僚」，權力終於受到限制。

在「西維吉尼亞州 訴環保署案」(West Virginia vs. the Environmental Protection Agency)中，最高法院裁定西維州勝訴，環保署身為行政機關，無權擅自做出「攸關經濟與政治重大影響」的決策。

首席大法官 羅伯茲(John Roberts)撰寫的主要意見書指出，基於三權分立精神，聯邦政府機關如果要訂定政策，權限必須獲得「明確的國會授權」(clear congressional authorization)。

三位自由派大法官在不同意見書中指出，裁決結果讓環保署「回應我們這個時代最迫切環保挑戰問題的權力遭受剝奪」。

西維吉尼亞州向法院主張，攸關所有美國民眾的重大政策，不應該由非國會、並非經由選舉產生的華府官僚機構全權作主。訴訟焦點為前總統歐巴馬任內於2015年推出、旨在對抗氣候變遷的「清潔電力計畫」(Clean Power Plan)。根據計畫架構，環保署為能源產業溫室效應排放量訂定標準。西維吉尼亞州、兩家煤礦公司以及其他州共和黨籍檢察長聯合對環保署提告，指控「清潔電力計畫」涉嫌濫權。