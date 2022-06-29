制衡俄羅斯？拜登：美國將大幅擴大在歐洲的軍事存在

總統拜登表示，美國將大幅擴大其在歐洲的軍事存在，這是俄羅斯入侵烏克蘭之舉如何重塑歐洲大陸安全計劃並促使北約再接受投資的最新例證。(美聯社)

總統拜登 （Joe Biden）表示，美國將大幅擴大其在歐洲的軍事存在，這是俄羅斯入侵烏克蘭 之舉如何重塑歐洲大陸安全計劃並促使北約 再接受投資的最新例證。

美聯社報導，這些變化將包括美國在波蘭的永久駐軍，這是美國首次在聯盟東翼建立持久的立足點，拜登還表示將向英國派遣2個額外F-35戰鬥機中隊，並向德國和義大利派遣更多防空和其他軍力。此外，拜登還在馬德里舉行的北約年度領導人峰會上與北約史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會面時表示「美國將加強我們在歐洲的武力態勢，以此應對不斷變化的安全環境、並加強我們的集體安全」。

美國準備在「可預見的未來」內在歐洲保留10萬名士兵，高於烏克蘭戰爭開始前的8萬名士兵。史托騰柏格29日稍早表示由於俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟正面臨二戰以來最大的挑戰並對拜登的聲明表示歡迎，他指出「這確實展示你在跨大西洋紐帶中的果斷領導力和實力」，還對「拜登和美國對烏克蘭的堅定支持」表示感謝。

除此之外，北約也計劃明年將其快速反應部隊的規模從4萬人增加到30萬人，儘管部隊將駐紮在本國，但他們將準備部署到更遠的東部。前國務院官員、戰略與國際研究中心歐洲項目主任伯格曼（Max Bergmann）認為今年對於歐洲大陸和歐盟來說是「決定性的一年」，他指出「這是個非常重要的轉折點，歷史學家將回顧這一轉折點」，最後還描述美軍進一步向東轉移的決定特別值得注意。