我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州卡車偷渡釀53死 黑心駕駛竟想「裝倖存者」躲警察

加州將發通膨紓困金 最高1050元 專家批不懂經濟

制衡俄羅斯？拜登：美國將大幅擴大在歐洲的軍事存在

編譯張君堯／即時報導
總統拜登表示，美國將大幅擴大其在歐洲的軍事存在，這是俄羅斯入侵烏克蘭之舉如何重塑歐洲大陸安全計劃並促使北約再接受投資的最新例證。(美聯社)
總統拜登表示，美國將大幅擴大其在歐洲的軍事存在，這是俄羅斯入侵烏克蘭之舉如何重塑歐洲大陸安全計劃並促使北約再接受投資的最新例證。(美聯社)

總統拜登（Joe Biden）表示，美國將大幅擴大其在歐洲的軍事存在，這是俄羅斯入侵烏克蘭之舉如何重塑歐洲大陸安全計劃並促使北約再接受投資的最新例證。

美聯社報導，這些變化將包括美國在波蘭的永久駐軍，這是美國首次在聯盟東翼建立持久的立足點，拜登還表示將向英國派遣2個額外F-35戰鬥機中隊，並向德國和義大利派遣更多防空和其他軍力。此外，拜登還在馬德里舉行的北約年度領導人峰會上與北約史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會面時表示「美國將加強我們在歐洲的武力態勢，以此應對不斷變化的安全環境、並加強我們的集體安全」。

美國準備在「可預見的未來」內在歐洲保留10萬名士兵，高於烏克蘭戰爭開始前的8萬名士兵。史托騰柏格29日稍早表示由於俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟正面臨二戰以來最大的挑戰並對拜登的聲明表示歡迎，他指出「這確實展示你在跨大西洋紐帶中的果斷領導力和實力」，還對「拜登和美國對烏克蘭的堅定支持」表示感謝。

除此之外，北約也計劃明年將其快速反應部隊的規模從4萬人增加到30萬人，儘管部隊將駐紮在本國，但他們將準備部署到更遠的東部。前國務院官員、戰略與國際研究中心歐洲項目主任伯格曼（Max Bergmann）認為今年對於歐洲大陸和歐盟來說是「決定性的一年」，他指出「這是個非常重要的轉折點，歷史學家將回顧這一轉折點」，最後還描述美軍進一步向東轉移的決定特別值得注意。

拜登 烏克蘭 北約

上一則

5中國公司出口助俄 美國列黑名單 北京否認軍援

延伸閱讀

大法官布萊爾6月30日退休 傑克森接替自由派位置

大法官布萊爾6月30日退休 傑克森接替自由派位置
拜登政府首度標售油氣開採權 業者反應冷

拜登政府首度標售油氣開採權 業者反應冷
劍指普亭 拜登擬在波蘭設美軍總部…美軍首度常駐東歐

劍指普亭 拜登擬在波蘭設美軍總部…美軍首度常駐東歐
土耳其不再反對瑞典芬蘭入北約 美示意支持F-16軍售

土耳其不再反對瑞典芬蘭入北約 美示意支持F-16軍售

熱門新聞

財政部發行的I系列儲蓄債券利率高達9.62%，在股市大跌、通膨走高之際，深受民眾喜愛。圖為財政部鑄幣局新印出的一元紙鈔。(美聯社)

利率9.62%「抗通膨債券」搶手 有如愛馬仕柏金包

2022-06-22 21:36
奧地利維也納(Vienna)已經是近五年內第三度被經濟學人信息社評為年度最宜居城市。(Pixabay)

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

2022-06-23 12:30
非營利組織「美國聯邦預算問責委員會」最新分析報告指出，受到美國通膨創下40年新高影響，2023年初社安金可能調漲10.8%。(Getty Images)

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

2022-06-28 20:56
福斯新聞網分析，最高法院下一個判決是因聯邦法律「清淨空氣法」(Clean Air Act)而衍生的「西維吉尼亞州訴環保署案」，這恐怕比推翻「羅訴韋德案」還更震撼，最終結果可能徹底顛覆美國政府運作機制。Getty Images

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

2022-06-28 09:42
阿拉巴馬州華裔醫師阮秀祿(左)2017年出庭。(擷自WKRG YouTube影片)

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

2022-06-27 13:32
參議員麥康諾(左)、前總統川普(右)。（美聯社、Getty Images）

羅訴韋德案為何可被推翻？關鍵4件事鋪路

2022-06-25 09:32

超人氣

更多 >
布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償

布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償
全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔
紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習
前白宮助理驚爆最大內幕：川普爆粗打人搶座車

前白宮助理驚爆最大內幕：川普爆粗打人搶座車
德州偷渡慘案／卡車中途故障 無良駕駛丟下整車人逃跑

德州偷渡慘案／卡車中途故障 無良駕駛丟下整車人逃跑