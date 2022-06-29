我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州卡車偷渡釀53死 黑心駕駛竟想「裝倖存者」躲警察

加州將發通膨紓困金 最高1050元 專家批不懂經濟

5中國公司出口助俄 美國列黑名單 北京否認軍援

編譯盧炯燊／綜合29日電
(美聯社)
(美聯社)

美國商務部將五家中國企業列入貿易黑名單，6月28日正式生效，原因是它們涉嫌支持俄斯軍隊及國防基礎工業；但中國駐美大使館否認中方向俄羅斯烏克蘭提供軍事援助，並指有關制裁違反國際法，聲稱會採取必要措施保護中國企業的權利。

商務部官員指出，在俄羅斯2月24日進攻烏克蘭之前，這五家中國企業已經向受美國關注的俄國實體提供物資，並繼續簽訂合約供應物資給受制裁的俄國公司；不過，有關官員並未透露有關物資涉及那些技術。

這五家中國企業分別是：香港世捷達物流有限公司（World Jetta Logistics Ltd.)、信諾電子有限公司（Sinno Electronics Co. Ltd.)、金派科技(香港)有限公司（King Pai Technology Co. Ltd.)、維科電子有限公司(Winninc Electronic)及柯奈柯特電子有限公司（Connect Electronic)。除世捷達外，其餘四家都是電子元器件（electronic component）貿易商。

儘管這是商務部首次將涉嫌助俄的中國企業列入黑名單，但拜登政府及相關官員仍表示，中國總體上沒有軍事援助俄羅斯。

白宮國家安全顧問蘇利文28日前往西班牙首都馬德里出席北約峰會時向媒體表示，在烏克蘭戰爭中，美國對中國的首要要求是中國不要透過提供設備，在軍事上支持俄羅斯； 第二是中方沒有參與大規模或系統性破壞或逃避美國制裁。

「到目前為止，還沒有看到中國的行為違反了這兩個原則，與俄羅斯的貿易關係也未達到這個規模。」蘇利文說。

彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)分析師楚辛巴(Martin Chorzempa)也表示，在中國的幫助下，西方對俄羅斯的出口管制正在奏效。他列舉數據指出，自俄羅斯揮軍烏克蘭以來，中國對俄方的出口相較於2021年下半年下降了38%，而同期中國的整體出口只下降8%。

中國駐美大使館回應美國的行動時表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫和明確，沒有向衝突各方提供軍事援助，並會採取必要措施保護中國公司的權利。

俄羅斯 烏克蘭 商務部

上一則

大法官布萊爾6月30日退休 傑克森接替自由派位置

下一則

制衡俄羅斯？拜登：美國將大幅擴大在歐洲的軍事存在

延伸閱讀

布林肯G20會晤王毅 將為拜習通話鋪路

布林肯G20會晤王毅 將為拜習通話鋪路
拜登習近平究竟何時通話？蘇利文露口風：外長G20先會

拜登習近平究竟何時通話？蘇利文露口風：外長G20先會
白宮：拜登、習近平 未來幾周可能通話

白宮：拜登、習近平 未來幾周可能通話
白宮國安顧問：預期拜登、習近平數周內將對話

白宮國安顧問：預期拜登、習近平數周內將對話

熱門新聞

財政部發行的I系列儲蓄債券利率高達9.62%，在股市大跌、通膨走高之際，深受民眾喜愛。圖為財政部鑄幣局新印出的一元紙鈔。(美聯社)

利率9.62%「抗通膨債券」搶手 有如愛馬仕柏金包

2022-06-22 21:36
奧地利維也納(Vienna)已經是近五年內第三度被經濟學人信息社評為年度最宜居城市。(Pixabay)

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

2022-06-23 12:30
非營利組織「美國聯邦預算問責委員會」最新分析報告指出，受到美國通膨創下40年新高影響，2023年初社安金可能調漲10.8%。(Getty Images)

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

2022-06-28 20:56
福斯新聞網分析，最高法院下一個判決是因聯邦法律「清淨空氣法」(Clean Air Act)而衍生的「西維吉尼亞州訴環保署案」，這恐怕比推翻「羅訴韋德案」還更震撼，最終結果可能徹底顛覆美國政府運作機制。Getty Images

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

2022-06-28 09:42
阿拉巴馬州華裔醫師阮秀祿(左)2017年出庭。(擷自WKRG YouTube影片)

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

2022-06-27 13:32
參議員麥康諾(左)、前總統川普(右)。（美聯社、Getty Images）

羅訴韋德案為何可被推翻？關鍵4件事鋪路

2022-06-25 09:32

超人氣

更多 >
布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償

布碌崙華男車被撞還遭嫁禍 靠攝像頭討回正義與高額賠償
全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔
紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習
前白宮助理驚爆最大內幕：川普爆粗打人搶座車

前白宮助理驚爆最大內幕：川普爆粗打人搶座車
德州偷渡慘案／卡車中途故障 無良駕駛丟下整車人逃跑

德州偷渡慘案／卡車中途故障 無良駕駛丟下整車人逃跑