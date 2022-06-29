劍指普亭 拜登擬在波蘭設美軍總部…美軍首度常駐東歐

總統拜登29日在北約峰會宣布，美國將加派軍力增援北約組織歐洲地區，並將在波蘭建立常駐的美軍總部。圖為北約6月6日至10日在波蘭舉行代號「蘭斯坦傳統」的演習。（歐新社）

總統拜登 29日在北約 峰會宣布，美國將加派軍力增援北約組織歐洲地區，並將在波蘭建立常駐的美軍總部。另外，土耳其不再反對後，北約正式邀請芬蘭和瑞典 加入，美國官員則說，美國如今願意出售F-16戰機給土耳其。

拜登在馬德里召開的北約峰會上表示，北約將在陸海空等各領域全方面獲得增援。他說，由於俄羅斯入侵烏克蘭帶來的各方面威脅，美國正改變在歐洲的軍力部署。

拜登說，美國將把部署在西班牙的驅逐艦從四艘增加到六艘，並增派兩支F-35中隊到英國，以及在波蘭建設陸軍第五軍總部並在當地增派野戰支援營。紐約時報說，這將是美軍首度常駐東歐。

另外，美國還將在羅馬尼亞增派「輪調旅」，成員包括3000名官兵及2000人的戰鬥團，並加強在波羅的海國家輪調部署，以及在德國與義大利增強防空與其他能力。

拜登表示：「我們與盟友將一同確保北約準備好應對來自各領域全方面的威脅」。

另外，土耳其與芬蘭、瑞典簽署備忘錄，土國同意瑞典及芬蘭加入北約，換取兩國不再支持境內庫德族團體並遣返卅多名「恐佈分子」，以及解除對土國的武器禁運。

北約29日正式邀芬蘭、瑞典加入。兩國申請入會案須由北約30個會員國批准，一般需要一年，但預料這兩國入會案應會加快通過。

拜登表示，北約即將接受原本中立的芬蘭和瑞典為成員，顯示俄國總統普亭入侵烏克蘭適得其反，「那是他（普亭）最不想要，卻也是為確保歐洲安全而必須做的」。

俄國副外長雷雅布可夫說：「馬德里峰會證實並鞏固北約對俄羅斯的積極遏制政策。我們認為，北約擴張是國際事務不穩定因素」。

土耳其不再阻撓芬蘭、瑞典入北約，國防部助理部長瓦蘭德說，美方願意出售F-16戰機給土國。

土耳其2016年發生流產政變後，總統厄多安指控美國窩藏他的政敵葛蘭，土國因此向俄國購買S-400防空系統，引發美國不滿，拒售F-35戰機，土國因此要求購買40架F-16戰機以及80架F-16的升級組件。