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前助理爆瘋狂行徑 水門案記者：足以結束川普政治生涯

美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

前助理爆瘋狂行徑 水門案記者：足以結束川普政治生涯

中央社／華盛頓28日綜合報導
美國前總統川普。（美聯社）
美國前總統川普。（美聯社）

白宮幕僚哈欽森(Cassidy Hutchinson)今天在國會大廈遇襲案聽證會中爆料前總統川普瘋狂行徑，震驚各界，美國資深記者伍德華說，這足以結束川普的政治生涯。

曾任前白宮幕僚長梅杜斯（Mark Meadows）助理的哈欽森（Cassidy Hutchinson）作證時表示，去年1月6日，當川普得知他將被載回白宮，而非前往國會大廈時，他車內對一名特勤人員大發雷霆，甚至從汽車後座把手伸到車前試圖搶方向盤。

揭發水門案的知名記者伍德華（Bob Woodward）與伯恩斯坦（Carl Bernstein）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，哈欽森這些「毀滅性」證詞為前總統川普寫下「政治訃聞」。

CNN主播布利澤（Wolf Blitzer）提到，伯恩斯坦曾多次表示，國會大廈暴動期間發生的事情，比水門事件還要糟糕。

伯恩斯坦說，倘若哈欽森所言無人反駁，那麼她揭露的便是自南北戰爭（Civil War）以來最大的一起陰謀、犯罪和煽動性行動。從來沒有一位總統涉及過今天在聽證會聽到的這類情事，包括因水門案醜聞而下台的尼克森（Richard Nixon）。

伍德華則說，哈欽森的證詞將川普描繪成一位精神狀態不穩定的總統。

他說，哈欽森說川普把手伸到車前試圖搶方向盤，疑似抓住一名特勤人員的脖子，這些證詞極具毀滅性。

伍德華認為，負責調查去年1月6日國會暴動案的特別委員會，已經為川普寫下政治訃聞。

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