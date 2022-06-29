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G7閉幕發表聯合公報 提到中國多達14次 史無前例

記者陳言喬／綜合報導
G7閉幕，發表對中國嚴厲批評的聯合公報。圖為早前法國總統馬克宏在會上的發言。（Getty Images）
G7閉幕，發表對中國嚴厲批評的聯合公報。圖為早前法國總統馬克宏在會上的發言。（Getty Images）

為期三天的「七國集團」（G7）峰會於當地時間6月28日閉幕，並發布了重點針對中俄的聯合公報。公報中對中國提出了前所未有的嚴厲批評。經統計，「中國」一詞史無前例出現在公報中14次。

觀察者網根據白宮發布的概述和G7聯合公報報導，G7成員國認為中國和俄羅斯是他們所面臨的主要的共同威脅，路透等外媒稱，G7在公報中對中國提出了「前所未有的嚴厲批評」。

首先是南海問題。公報宣稱，G7重申保持一個「基於包容和法治、自由且開放的印太地區，強烈反對任何單方面以武力或強迫手段改變現狀並增加緊張局勢的企圖，「我們強調，中國在南海的廣泛海洋主張沒有法律依據」。

緊接著，公報提及涉台、涉港，以及在新疆和西藏地區的人權問題。

公報還用了相當大的篇幅指出中國的「經濟罪名」，稱G7國家將共同致力於應對中國「不透明和扭曲市場的干預」和「經濟脅迫」等「不公平經濟行為」帶來的挑戰，包括減少對中國的戰略依賴、提升供應鏈彈性、加強在關鍵領域的合作……

但公報也提到對華合作。G7國家認為，有必要與中國就諸如氣候變化、生物多樣性喪失、國際安全等共同全球挑戰進行合作，並呼籲中國敦促俄羅斯立即停止對烏克蘭發動的不合理、無端和非法的戰爭、無條件從烏克蘭撤軍。

美國「國會山報」援引一名美國高級官員的話稱，這一公報的達成，在G7的歷史中「史無前例」。

香港「南華早報」認為，公報中的許多批評辭彙無疑是陳腔濫調，但美國此前一直無法成功說服G7其他成員國在公報中用類似表述提及涉華議題。此次G7公報中一共提到中國14次，一年前的公報只有4次。

G7 烏克蘭 俄羅斯

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