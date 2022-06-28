談美台貿易倡議 戴琪：探索具體方式強化雙邊關係

貿易代表戴琪。(美聯社資料照)

貿易代表戴琪 （Katherine Tai）28日在選擇美國（select USA）投資 高峰會上發表演說，拜登 政府致力於和印太區域的合作夥伴進行經濟往來，拜登總統上月在日本宣布印太經濟架構（IPEF），美國與台灣簽署美台21世紀貿易倡議，正在探索具體且有意義的方式來強化美國與台灣的貿易與投資關係。

戴琪表示，副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）27日歡迎台灣官員到訪華府進一步討論這項倡議。

戴琪說，接下來的步驟包含探索並商定磋商路線，以便在關鍵領域達成高標準的承諾與成果。

此外，戴琪提到，貿易是重要促進為中產階級創造更佳工作、推動經濟成長的手段，美韓自由貿易協定十年來強化雙邊投資關係，創造更多更新工作，提升電動汽車零件的製造與研發能力。

針對跨大西洋夥伴，戴琪說，美國與波音公司達成爭議解決的諒解，並建構鋼鋁貿易爭端解決架構；降低這些摩擦和緊張後，接著就能與歐盟展開全球鋼鋁貿易的協商。

戴琪表示，這些工作都才剛開始，如今許多商務活動都與政府部門和私部門有著重要連結，這才能推動國內外經濟成長，美國會持續探索各項貿易倡議，確保美國的貿易政策和目標能支持美國勞工、企業與家庭。