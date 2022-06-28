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義總理：印尼總統排除讓普亭出席G20峰會

G7擬油價設上限 要中國勸俄收手

編譯李京倫、記者張加／綜合報導
英國首相強生（左起）、美國總統拜登、德國總理蕭茲、法國總統馬克宏與義大利總理德拉吉等G7領袖，28日在德國艾爾莫城堡開會。（路透）
英國首相強生（左起）、美國總統拜登、德國總理蕭茲、法國總統馬克宏與義大利總理德拉吉等G7領袖，28日在德國艾爾莫城堡開會。（路透）

7大工業國（G7）28日在德國艾爾莫城堡閉幕，同意研究給俄國石油價格設上限，以減少俄國總統普亭的戰爭資金，並承諾提供45億美元，援助因烏克蘭穀物未能出口而糧食短缺的47個國家，此外還敦促中國勸俄國停止侵略烏克蘭。

G7是想把跟俄油相關的金融服務、保險和船運與俄油價格上限掛鉤，如果發貨商或進口商想使用保險等服務，則須同意在一定價格區間內購買俄油。

峰會公報寫道：「我們邀請所有志同道合的國家考慮加入我們的行動。」

G7希望給俄油價格設上限，不讓俄國從入侵烏克蘭造成的能源價格飆漲獲利。國際能源署6月月報顯示，俄國5月原油出口量下降，營收卻成長。

一名美國官員說，限制其他國家購買俄油的價格能限縮「普亭發動戰爭的資源，並使油市更穩定，供應更安全」。

俄國政府稱，如果西方給俄油價格設上限，俄國天然氣巨擘俄羅斯天然氣工業股份公司將修改供貨合約條款。

G7還承諾提供45億美元，對抗全球飢餓問題。美國資深官員說，美國將提供其中過半數金額，G7這筆錢將用來解決47個國家的飢餓困境和資助區域組織。部分非政府組織批評G7出錢太少。聯合國世界糧食計畫署說，今年就需要222億美元。

此外，G7敦促中國勸俄國停止侵略烏克蘭，並放棄在南海「聲索廣闊的水域」，以維護和平解決爭端的原則。

G7公報說，中國應施壓俄國立刻且無條件從烏克蘭撤軍，因為國際法院已裁決俄國應停止其軍事行動，聯合國大會也做出相關決議。

G7公報還寫著，「嚴重關切」中國人權狀況，包括新疆和西藏的強迫勞動，中國也應信守承諾，維持香港自由和高度自治。公報還批評中國非市場政策扭曲全球經濟，是公報首次直接批評中國。

另G7聯合公報再次提及維護台海和平與穩定重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題；台外交部表示，將與G7成員等理念相近國家深化合作，共同維護印太區域和平、穩定、經濟繁榮與永續發展。

G7還承諾推動「全球基礎建設與投資夥伴計畫」，未來5年籌募6000億美元資助發展中國家的基礎建設需求，抗衡中國的「一帶一路」；台外交部昨表示，樂見歐美民主國家協助中低收入國家建設，台政府也會尋求可能的合作機會。

G7 俄國 烏克蘭

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