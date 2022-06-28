分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

福斯新聞網分析，最高法院下一個判決是因聯邦法律「清淨空氣法」(Clean Air Act)而衍生的「西維吉尼亞州訴環保署案」，這恐怕比推翻「羅訴韋德案」還更震撼，最終結果可能徹底顛覆美國政府運作機制。Getty Images

最高法院推翻1973年保障婦女墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)之後，全美近半數紅州將立即禁止或大幅限縮墮胎。福斯新聞網(Fox News)28日報導分析，最高法院下一個判決恐怕比推翻「羅訴韋德案」還更震撼，「西維吉尼亞州 訴環保署案」(West Virginia vs. the Environmental Protection Agency)最終結果，可能徹底顛覆美國政府運作機制。

「西維吉尼亞州訴環保署案」訴訟關鍵在於，攸關所有美國民眾的重大政策，是否應由不是國會、並非經由選舉產生的華府官僚機構全權作主。因為聯邦法律「清淨空氣法」(Clean Air Act)而衍生的這起訴訟，最高法院即將裁決環保署(Environmental Protection Agency，EPA)是否有權透過「清潔電力計畫」(Clean Power Plan)的頒布，為能源產業溫室效應排放量訂定標準。全案口語辯論已於今年2月底結束。

旨在對抗氣候變遷 的「清潔電力計畫」是在前總統歐巴馬任內推出，計畫預算 每年估計高達330億元。如果計畫因為最高法院裁決結果而廢除，全美國輸電系統將面臨秩序大亂。西維吉尼亞州、兩家煤礦公司以及其他州共和黨籍檢察長聯合對環保署提告，指控「清潔電力計畫」涉嫌濫權。

福斯新聞網分析，最高法院如果支持西維州立場，可能循推翻「羅訴韋德案」模式，撤銷環保署對「清潔電力計畫」的掌控權，把決策權改為交給民選代表，最高法院也可能裁定相關計畫應透過國會立法產生，而不是聯邦機關自行作主。

將決策權交回國會或民選代表的裁決，將讓環保署現行規定變成動彈不得，國會在立法過程中則必須舉行公聽會、討論條文內容，並說明計畫預算規模。

報導指出，民主黨為了推動以可再生能源(renewable energy)替代石化油料的政策，以及落實對抗氣候變遷的競選承諾，一直企圖掩飾汰除石油、瓦斯的真實成本究竟為何，不斷為可再生能源提供各種稅務補貼，倘若消費者必須為風力發電及太陽能發電負擔真實成本的開銷，或許對於支持能源轉型的意願便將降低。

不過，「西維吉尼亞州訴環保署案」還關係到超越環保議題的更高層次。

數十年來，聯邦機關對於無法在國會完成立法或國會議員不願推動的政策，經常透過行政命令的發布達到目的。如果最高法院裁定西維州勝訴，如此運作模式將遭徹底推翻，拜登總統對抗氣候變遷施政計也將遭遇巨大挫折。