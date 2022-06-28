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拜登習近平究竟何時通話？蘇利文露口風：外長G20先會

編譯張佑生／即時報導
美國總統拜登（左）與中國國家主席習近平去年11月16日曾視訊會談。（新華社）
美國總統拜登（左）與中國國家主席習近平去年11月16日曾視訊會談。（新華社）

美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)星期一(6月27日)說，美國總統拜登(Joe Biden)與中國國家主席習近平「在未來幾個星期內會有機會進行接觸」，但不是在七國集團(G7)峰會結束後馬上接觸。

與此同時，外交消息人士說，美中兩國首席外交官計畫下個月在印尼峇里島舉行的20國集團(G20)部長級會議場邊舉行會談。

蘇利文對記者說，七國集團和北約成員國之間「迫切需要」進行磋商，以應對中國構成的挑戰，同時尋求「與世界領先的市場民主國家之間的協同，以應對其中的一些挑戰。 尤其是中國的非市場經濟行為、對債務的方式和人權行動。」

北約國家領導人在馬德里舉行會晤。美國官員和分析人士表示，討論如何應對中華人民共和國是議程上的優先事項，因為預計北約今年將批准其新的戰略概念。這是北約組織在1949年《北大西洋公約》之後最重要的工作文件。上一個戰略概念是在2010年達成的。

蘇利文星期一說，北約的戰略概念「將以前所未有的方式闡述中國構成的挑戰」。他補充說，美中之間的競爭「並不意味著對抗或衝突」。中國反對這種說法。

北約 蘇利文 拜登

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