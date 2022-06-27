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遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

州高等法院裁定 紐約市非公民投票法案違憲

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

記者顏伶如／綜合報導
阿拉巴馬州華裔醫師阮秀祿(左)2017年出庭。(擷自WKRG YouTube影片)
阿拉巴馬州華裔醫師阮秀祿(左)2017年出庭。(擷自WKRG YouTube影片)

藥物成癮症近年在美國趨於嚴重，阿拉巴馬州華裔醫師阮秀祿(Xiulu Ruan)及亞利桑納州醫師卡恩(Shakeel Kahn)雙雙遭控濫用醫師執照大量開立類鴉片強效止痛藥物，被聯邦檢察官提出刑事起訴。最高法院27日以9票對0票表決，支持阮秀祿及卡恩應該獲得洗刷罪嫌的機會。

自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)撰寫的主要意見書中表示，檢察官必須證明醫師對於聯邦「管制藥品法」(Controlled Substances Act)有明知故犯意圖，以非法手段開立強效止痛藥物。

過去幾年裡，藥物過量致死人數在美國頻創新高，其中包括具有高度致命威脅的類鴉片處方止痛藥芬太尼(fentanyl)。

阮秀祿與卡恩面臨聯邦刑事起訴，各自面臨最高20多年有期徒刑。包括病患權益倡議機構及醫師組織在內等團體，先前都公開呼籲最高法院應該審慎評估醫師是否確實有犯罪情事，還是基於善意(good faith)前提出現醫療疏失。

布萊爾在意見書中指出，檢察官必須證明超越合理懷疑(beyond a reasonable doubt)的犯罪動機，也就是被告明知不法卻故意為之，或者蓄意做出未經授權的舉動。

「全國疼痛倡議中心」(National Pain Advocacy Center)在書面證詞中對法院指出，某些醫生害怕遭到檢察官的積極起訴手段，寧可違反專業醫學判斷，避免為病患開立處方止痛藥。

最高法院27日的裁決，並沒有幫阮秀祿及卡恩撤銷刑事起訴，而是下令聯邦上訴法院必須重新檢討兩人挨告官司。阮秀祿在阿拉巴馬州莫比爾(Mobile)行醫，遭控濫開藥物被定罪後，面臨在聯邦監獄坐牢21年的有期徒刑。

卡恩在亞利桑納州莫哈維堡(Ft. Mohave)及懷俄明州凱斯波爾(Casper)為病患看診，遭控非法散布管制藥品導致一名患者於2015年使用藥物過量而死亡，被判坐牢25年。

類鴉片強效止痛藥物。(美聯社)
類鴉片強效止痛藥物。(美聯社)

檢察官 阿拉巴馬州 亞利桑納州

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