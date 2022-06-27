最高法院6:3裁定：華州足球教練有權率球員在球場禱告

華盛頓州高中美式足球教練甘迺迪(右二藍衣者)在律師陪同下離開球場。(美聯社資料照)

華盛頓州布瑞米爾頓高中(BremertonHigh School)美式足球 教練甘迺迪(Joseph Kennedy)多年來在比賽結束後，會率領全體隊員回到球場，單膝下跪向上帝禱告，公立學區 主管得知後，以甘迺迪強行干預學生個人宗教信仰為由要求停止。甘迺迪控告學區的訴訟案一路打到最高法院，最高法院27日以6票對3票表決，裁定甘迺迪勝訴。

影片來源：KREM 2 News

華盛頓郵報報導分析，27日的裁決再次凸顯保守派大法官 居多數的最高法院，如今立場明顯傾向支持個人在公開場合行使宗教信仰自由，而不再堅持必須嚴格避免政府遭到為特定宗教背書的影射。

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保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)撰寫的主要意見書指出，甘迺迪在球場禱告屬於受到憲法保障的言論自由與宗教自由，學區聲稱擔心政教分離原則遭到破壞的考量是站不住腳的。

美國海軍陸戰隊退役的甘迺迪，2008年起擔任華盛頓州布瑞米爾頓(Bremerton)布瑞米爾頓高中美式足球隊教練。球隊參加比賽結束，兩隊球員在球場相互握手致意之後，甘迺迪便帶著全體球員回到球場中央，單膝下跪向上帝禱告。

華盛頓州高中美式足球全體隊員與教練甘迺迪，一同在球場單膝下跪向上帝禱告。(美聯社)

身為基督徒的甘迺迪主張，禱告用意在於感謝上帝保護球員安全，也對於球隊表現感謝上帝恩賜。甘迺迪也說，憲法保障言論自由與宗教自由，學生球員可自行決定是否加入禱告行列。

布瑞米爾頓學區2015年接獲民眾投訴指出甘迺迪在比賽結束帶領學生禱告，便發函告知甘迺迪表示如此作法有強行干預學生個人宗教自由之嫌，必須停止。

學區對甘迺迪建議，賽前賽後都可私下禱告，若要在球場上禱告則可等待所有學生都離開之後。甘迺迪並未接受學區建議，結果遭到停職處份，任職合約屆滿之後未再續聘。甘迺迪後來對學區提出告訴，包括美國聯邦第九巡迴上訴法院在內的裁定都是學區勝訴。

美國聯邦第九巡迴上訴法院判決指出，甘迺迪在球場上當著所有學生及家長面前單膝下跪禱告時，身份屬於「公職雇員」(public employee)而非「私人公民」(private citizen)，因此言論不在憲法保障範圍之內。

不過，戈薩奇在主要意見書中寫道：「憲法以及美國傳統價值精髓都倡導相互尊重及包，不是審查與壓迫，不管對於宗教與非宗教觀點都一樣。」

自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor在不同意見書中表示，這項裁決對於學區及學區裡的年輕公民來說都造成傷害，也破壞美國長久以來強調應該遵守政教分離原則的承諾。