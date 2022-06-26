民主黨掌參眾兩院 共和黨從控槍到墮胎卻「連贏」

聯邦最高院最近在擴張擁槍權與墮胎權違憲上，兩項重大判決，在全美激起萬丈聲浪，民主黨連續受挫。圖為民眾25日在最高院前高舉五名保守派大法官的肖像抗議。(美聯社)

拜登 總統去年首度在國會演說時，引述自由派前總統羅斯福名言，羅列新政(New Deal)般的野心，包括抑制氣候變遷、降低大專院校學費及藥品價格，調高企業稅，補助幼童健康照護並持續給予家長稅務補貼等，雄心萬丈；但14個月過去，儘管團結的民主黨 掌控參眾兩院和白宮，卻通過的法案很少；同時間，推翻羅斯褔重大公共政策政績的保守派反對力量在法院及各州得勝。

華盛頓郵報報導，最高法院保守派法官幾天前在墮胎權及槍權上取得重大勝利，至少23州跟進響應，包括德州和佛州等保守派控制的民選地方政府。

共和黨 已擴大校園選項、改革課綱、抑制投票權、降低稅賦並推動新的反同志文化風潮。

隨著最高法院推翻1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」且禁制限制擁槍權，保守派社運人士有充足理由慶祝並期待今年秋季重掌參眾兩院。

基督教保守派遊說團體「家庭研究協會」(FRC)主席柏金斯(Tony Perkins)26日表示，「不會同時栽種與收穫，那是漫長的過程，昨日的果實還要很長時間才能摘，而現在是我們難以想見的時刻。」

反觀自由派逐漸憂慮失去掌控賓州大道兩端的機會，這是團結政黨難堪的處境，鑑觀美國歷史只在1992年和2008年選後發生兩次。

共和黨 料將奪回眾院多數

就現況來看，兩黨領袖及專家都預期，共和黨會在期中選舉奪回眾院多數。

對保守派運動而言，自由派的失敗就是保守派的勝利。

保守派團體「美國人支持稅務改革」(ATR)主席諾奎斯特(Grover Norquist)說，看不到民主黨在執政頭兩年創造的永久結構，而「回顧1964年，高華德(Barry Morris Goldwater，共和黨當年總統候選人)失利後，約70%兩院席次為民主黨所有並通過『偉大社會』(Great Society，前總統詹森推動的一系列國內政策)。」

民主黨 未能團結推動政策

民主黨的掙扎根源來自拜登2020年勉強得勝，且在拜登就任以來，加入民主黨團的50位參議員也未能團結推動政府政策。

民主黨溫和派智庫「第三條道路」(Third Way)執行政策副主席柯斯勒(James Kessler)說：「在拜登治下，些微多數的兩院是難打的球場，共和黨有50年的計畫贏得這場賽局，而民主黨大多只在乎下一輪。」