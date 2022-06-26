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軍援加碼 CNN：美將供烏克蘭中遠程地對空飛彈防禦系統

編譯張君堯／即時報導
有消息人士向CNN透露，稱「美國計畫最早在本周宣布已為烏克蘭購買先進的中遠程地對空飛彈防禦系統」。歐新社
有消息人士向CNN透露，稱「美國計畫最早在本周宣布已為烏克蘭購買先進的中遠程地對空飛彈防禦系統」。歐新社

有消息人士向CNN透露，稱「美國計畫最早在本周宣布已為烏克蘭購買先進的中遠程地對空飛彈防禦系統」。

根據報導，目前正在德國與G7領導人會晤的總統拜登（Joe Biden）最近宣布，隨著烏克蘭與俄羅斯的戰爭繼續進行，美國將向烏克蘭提供「更先進的火箭發射系統和彈藥」。

應烏克蘭軍隊的要求，美國本周還可能宣布其他軍事援助，包括額外的火砲彈藥和反砲兵雷達。消息人士指出「烏克蘭官員已要求提供名為『NASAMS』系統的導彈防禦系統」，該系統可以擊中100英里（約160公里）以外的目標，不過烏克蘭軍隊可能需要接受有關該系統的培訓。

美國一直穩步宣布向烏克蘭提供額外的援助，CNN上周報導指出「美國對這場戰爭的評估越來越偏向設想將在烏克蘭東部進行一場漫長而艱苦的戰鬥，雙方人員和裝備都損失很大」。美國官員認為俄軍計畫在烏東持續進行猛烈攻擊，並以重型火砲和導彈襲擊為主，目的是隨著時間的推移削弱烏克蘭軍隊和北約的決心。

就烏克蘭而言，其軍隊一直在消耗舊型軍備系統所適用的蘇聯時代彈藥，西方政府一直面臨著是否要繼續增加對該國援助的艱難決定，而拜登已經承諾這樣做，他傷個月在紐時的一篇專欄文章中強調「我們將繼續領導世界，為支持烏克蘭爭取自由的鬥爭提供歷史性援助」。

烏克蘭 拜登 G7

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