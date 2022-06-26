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G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

G7剛開會 俄軍就以飛彈轟基輔住宅及幼兒園

編譯李京倫／綜合報導
基輔一棟住宅大樓26日被俄國飛彈轟炸，救難人員從中救出一人。（路透）
基輔一棟住宅大樓26日被俄國飛彈轟炸，救難人員從中救出一人。（路透）

7大工業國（G7）峰會26日在德國開幕，俄國就用飛彈襲擊烏克蘭首都基輔，擊中一棟住宅大樓和幼兒園，造成1死5傷，這是基輔數周以來首次遭遇飛彈攻擊，拜登總統痛批這是「野蠻行徑」。

基輔26日凌晨發生四次爆炸，幾小時後基輔南郊又發生兩次爆炸。消防人員撲滅舍甫琴科區一棟9層住宅大樓冒出的火勢，建築物受損嚴重，瓦礫掉到停放附近的汽車上，屋頂破了個大洞。基輔市長克里契科在Telegram寫道：「救難人員拖出一名7歲女童，她還活著，現在他們試圖救出女童的母親。瓦礫堆下還有人。」

路透記者在400公尺外一間私立幼兒園的遊樂場旁，看到一個炸出來的大洞，幼兒園窗戶碎裂，區域內一些私人倉庫全毀。

烏克蘭警政首長克利孟科在國家電視台上說有5人受傷。警方隨後證實另有1人死亡。

拜登在G7峰會會場被問到對基輔遇襲有何回應時說：「他們（俄羅斯）又犯下野蠻行徑。」烏克蘭外長庫列巴說，G7應進一步制裁俄國，並提供更多重武器給烏克蘭。

烏克蘭空軍發言人表示，俄羅斯轟炸機在超過1000公里外、靠近裏海的俄國阿斯特拉罕州，發射4至6枚長程飛彈攻擊基輔，烏克蘭防空部隊擊落一些來襲飛彈。

另有兩枚俄國飛彈擊中烏克蘭中部城市切爾卡瑟，當地政府表示，造成1人死亡，另外5人受傷。

俄羅斯則表示，俄軍對烏克蘭北部和西部3處軍事訓練中心發動攻擊，其中一處目標位於利維夫州，當地距離北約成員國波蘭約30公里，另外兩處分別位於切爾尼戈夫州和日托米爾州。這顯然是指俄國25日對烏克蘭的空襲，但俄羅斯並未提到基輔和切爾卡瑟26日遇襲一事，矢口否認攻擊平民。

烏克蘭 俄國 俄羅斯

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