拜登曝G7將禁運俄黃金 英相：直搗普亭戰爭機器核心

七大工業國（G7）領袖26日在德國巴伐利亞艾茂山莊舉行高峰會首次工作會議，左起順時針方向依次為日本首相岸田文雄、歐盟執委會主席范德賴恩、歐洲理事會主席米歇爾、義大利總理德拉吉、加拿大總理杜魯多、法國總統馬克宏、德國總理蕭茲、美國總統拜登和英國首相強生。（美聯社）

7大工業國（G7 ）峰會26日在德國巴伐利亞艾茂山莊登場，總統拜登 宣布，G7將禁止進口俄國 黃金，讓俄國更沒有資金投入烏克蘭戰爭。

正式聲明料將在28日G7峰會閉幕當天發表。拜登政府高級官員說，黃金是俄國僅次於能源的第二大出口商品，禁止黃金進口會讓俄國更難參與全球市場。

拜登發推文說，俄國從出口黃金「賺到數百億美元」。英國首相強生說，這道禁令將「直接打擊俄國寡頭，並直搗俄國總統普亭戰爭機器的核心」。

根據白宮發布的資料，2020年俄國黃金出口總值近190億美元，占全球黃金出口額5%。俄國黃金有九成出口到G7國家，其中逾九成、總值近170億美元出口到英國。美國2019年從俄國進口的黃金總值不到2億美元，2020和2021年都少於100萬美元。

峰會討論重點是俄烏戰爭的廣泛影響。拜登及其盟友的目標是在俄烏戰爭進入第五個月之際，展現團結一致支持烏克蘭。

G7領袖26日討論如何確保能源供應和應對通膨，不讓俄烏戰爭後果分裂G7這個懲罰俄國的全球聯盟。

拜登在峰會開始前先與G7輪值主席、峰會東道主德國總理蕭茲舉行雙邊會談。

拜登說：「我們必須團結，因為普亭從一開始就期望北約和G7以某種方式分裂，但我們沒有，而且將來也不會。」

＊能源價格 討論設定上限

拜登與其他G7領袖26日舉行多場正式與非正式會議，討論如何因應俄烏戰爭對全球經濟的衝擊。其中一個議題是美國財政部長葉倫提出的為能源價格設上限，目的是限制俄國能用於戰爭的油氣收入。不願具名的德國高級官員說，正在密集討論為能源價格設上限，包括如何運作與如何符合美國、英國、加拿大、日本和歐盟的制裁措施。

對於G7提議的黃金禁運和能源價格設限等制裁俄國措施，歐洲理事會主席米歇爾說，他抱持審慎態度，準備研究細節跟夥伴一起做出決定，「確保我們的決定對俄國不利，而非對我們自己有負面效果」。

＊對抗大陸 推基建新選擇

G7還將討論如何一邊維持遏制氣候變遷的承諾，一邊解決俄烏戰爭造成的能源供應重大問題。白宮國家安全會議發言人柯比25日在飛往德國的美國總統專機上說：「不會淡化氣候承諾。」

拜登還將在26日正式啟動「重建更好世界」全球基礎設施夥伴關係，以抗衡中國大陸在開發中國家的影響力。拜登在去年G7峰會上提出這個倡議。柯比說，拜登與其他領袖將宣布第一批計畫，「這是有別於向中低收入夥伴國販賣債務陷阱的基礎設施模式的另一種選擇，能促進美國經濟競爭力和國家安全」。