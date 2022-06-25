她墮胎 她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路

一對台裔姊妹在生育上做了不同選擇，走向了不同的人生道路。圖為示意圖，非當事人。(取材自pexels／Hakan Hu攝影)

在羅訴韋德案被最高法院推翻之際，一對父母來自台灣的姊妹花憶起彼此都曾在年紀輕輕時懷孕，但彼此的選擇和結果大不同；一個把孩子生了下來，一個墮了胎。兩人都在想，如果當年做出不同的決定，人生會如何？

田納西州 青少女懷孕人數位居全國前10名。住在納許維爾郊外小鎮的瑪麗安·宋(Marianne Sung)，11年前發現自己懷孕時，年方16歲。她說，因為家裡從不曾談論和性有關的話題，儘管她買了驗孕棒、測了五次結果都是陽性反應，她還是不敢把自己懷孕的事告訴父母和大她11歲的姊姊芬妮(Fanny)。

瑪麗安說，懷孕後第一個直覺是設法墮胎 ；但她不知道是否需要父母許可，害怕和恐懼阻礙了她向父母吐實，只好假裝什麼事都沒有發生。直到六個月後，一天天隆起的肚子再也遮不住了。瑪麗安的母親明白大事不妙，當下決定召開家庭會議，並把當時27歲的芬妮找回家一起商量。

芬妮對那場全家唯一開過的家庭會議記憶猶新，她笑著說：「我爸坐在廚房櫃檯前吃晚飯，我媽則說：『墮胎為時已晚了，是吧？』我當時心裡想的是，『當然是啦，看看她！』」芬妮說，會議上雖一度提到送養，但父母反對。他們家是台灣人，在文化上，不覺得放棄一個可以照顧的孩子是對的。

但當時在場的其他人都不知道，芬妮也曾在21歲時懷過孕，只是她把這個祕密藏在心底。她說：「當我站在那個十字路口，瑪麗安的人生所走的路，就是我避開的路。」瑪麗安生下了孩子，芬妮選擇墮胎。

芬妮談到自己的決定表示：「我感到如釋重負，因為我的人生可以用一種截然不同的方式繼續前進。」之後，芬妮出國旅行、大學畢業，遇到了未來的丈夫。

瑪麗安則把孩子生下來，離開高中，沒有上大學，直接去工作。瑪麗安記得當時家庭會議上的感受，「那沉重感難以負荷，只覺得『我真的搞砸了』。」

現在，瑪麗安與她的伴侶、兩條狗和兩個兒子─11歲的艾利(Eli)和學步兒查理(Charlie)一起生活。她說，生活很平靜，但她承認自己有時會想知道，若十多年前做出不同決定，結果會多不同？

芬妮則想知道，如果以前曾把自己懷孕、墮胎的祕密分享給妹妹，瑪麗安的人生會不會不一樣？

芬妮聽說最高法院決定草案將推翻羅訴韋德案的消息曝光後，才終於把自己的祕密告訴妹妹。瑪麗安明白芬妮為何保密，但她希望自己當初能早點知道這些事。