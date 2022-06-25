墮胎憲法保障遭推翻 數州墮胎診所紛關閉

最高法院推翻羅訴韋德案，取消憲法對墮胎權保障的當日，堪薩斯州威契塔(Wichita)，一位醫生在墮胎診所繼續工作。(美聯社)

最高法院24日做出裁決，取消女性墮胎 權受到的憲法保護。BBC報導，在全美境內一些州，已開始出現提供墮胎手術 的診所紛紛關閉情況。

最高法院推翻有50年歷史的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決後，預料全美約有半數的州會對墮胎實施新的限制或禁令。目前13個州已各自訂有所謂「自動生效法」（trigger law），在最高法院裁決出爐後，這些州的墮胎禁令將在30天內生效。

其中肯塔基州、路易斯安那州、阿肯色州、南達科他州、密蘇里州、奧克拉荷馬州 和阿拉巴馬州的相關「自動生效法」已開始實施，密西西比州和北達科他州的禁令將在州檢察長批准後生效。

懷俄明州的禁令將在5天後生效，猶他州的禁令必須經由州議會認證，愛達荷州、田納西州和德州的禁令則將在30天後生效。

最高法院的裁決一張貼在官網上，阿肯色州小岩城（Little Rock）一家墮胎診所便立刻關閉通往病患區的所有門，員工也打電話通知已約診的女性門診取消了。

護理師韓特（Ashli Hunt）向BBC表示：「無論我們多努力為壞消息做準備，當它終於來臨時衝擊仍然很大。我們得打電話給這些患者，告訴她們羅訴韋德案被推翻，這令人心碎。」

這家診所外，每天都有一批護送人員在大熱天下護衛患者穿越一大群抗議人士，他們在裁決消息傳出後集體擁抱打氣，領導的護衛人員卡倫女士（Miss Karen）表示：「我認為這個國家仍然會關心人們，仍然會在乎女性。」

在診所外，反對墮胎的示威者則歡慶，其中一人向正抵達診所停車而還沒聽到最高法院裁決消息的民眾大喊：「你小心了！我建議你掉頭離開這個罪惡的地方、這個不公平的地方、這個邪惡的地方。」

在路易斯安那州的紐奧良（New Orleans），州內僅有的3處提供墮胎手術地點之一女性醫療保健中心（Women's Health Care Centre）也關閉大門，員工都回家了。

外頭一位護衛志工科克爾（Linda Kocher）對BBC表示，有錢女性仍然有辦法在其他州墮胎，但貧窮女性會淪落到非法墮胎的處境。不過，反墮胎倡議人士尚克斯（Bill Shanks）牧師則說，這是「值得慶祝的一天」。

總體而言，根據提供墮胎手術的醫療照護組織計畫生育協會（Planned Parenthood）所做的研究，最高法院的裁決，意味約有3600萬名達到生育年齡的女性預料在她們居住的州失去墮胎權。

華府智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）最近所做的一份民調顯示，61%的美國成年人認為，在所有或多數情況下，墮胎應該屬於合法；有37%的成年受訪者則認為，在所有和多數情況下墮胎不該合法。

在德州大城聖安東尼奧（San Antonio），反墮胎人士哈定（Tere Harding）在城郊經營一個危機懷孕中心（crisis pregnancy centre），她說自己正在訂定一套安全計畫，以防抗議人士鎖定她的中心。

哈定一邊觀看總統拜登（Joe Biden）批評最高法院決定的轉播，一邊告訴BBC：「每個人類生命都有必要受到保護。這代表我們承認尚未誕生者的人性。」