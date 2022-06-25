我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羅訴韋德案遭推翻 證明首席大法官羅伯茲已被孤立

她墮胎 她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路

拜登簽署 30年來第一項重大槍枝管控法案

編譯王巧文／綜合外電
總統拜登今天將30年來第一項重大的槍枝管控法案簽署為法律。(美聯社)
總統拜登今天將30年來第一項重大的槍枝管控法案簽署為法律。(美聯社)

在參眾院連日接力批准後，總統拜登25日簽署「跨黨派強化社會安全法」槍枝管控法案，這是美國30年來第一項重大槍枝安全法，為控槍倡議者多年的努力取得一大勝利。

CNBC報導，這項由民主、共和兩黨協議推出的槍枝管控法案，旨在對年輕人、有家暴前科者及可能對社會構成威脅的人的買槍管道設限，還將金援學校安全和心理健康計畫。該法案23日在參院意外快速過關後，眾院24日火速批准，送交拜登簽署。

拜登在簽署該法案之前表示：「雖然該法案並未達成我想要的一切，但它確實涵蓋了我長期來一直要求的行動，這將拯救無數生命。」

上月紐約水牛城超市及德州小學接連發生大規模槍擊事件，均為18歲兇嫌手持火力強大的突擊步槍犯案，釀成數十人喪命。全美槍枝管控聲浪因而再度沸騰，促使國會議員積極推動相關對策，以預防這類憾事發生。

根據這項新法，美國會加強對18至21歲年輕購槍者的背景調查，並致力補上所謂「男友漏洞」（boyfriend loophole），限制售槍給因虐待未婚伴侶而被定罪的人，也為各州提供紅旗法並設置補助金， 允許警察、親戚及熟人可依法讓被認定有威脅性的人不得擁槍。

拜登 家暴 白宮

上一則

戲劇化結局… 羅訴韋德原告 最後為錢反墮胎

下一則

70歲婦人後悔墮胎 日夜祈禱「願羅訴韋德案被推翻」

延伸閱讀

「免費學童餐」延至今夏 國會通過 送拜登總統簽署

「免費學童餐」延至今夏 國會通過 送拜登總統簽署
禁墮胎後 已婚節育、同婚權利可能也不保

禁墮胎後 已婚節育、同婚權利可能也不保
控槍法案一再退讓 「民主黨已經輸了」

控槍法案一再退讓 「民主黨已經輸了」
白宮取消「詐騙大學」學生60億元學貸 20萬人受惠

白宮取消「詐騙大學」學生60億元學貸 20萬人受惠

熱門新聞

財政部發行的I系列儲蓄債券利率高達9.62%，在股市大跌、通膨走高之際，深受民眾喜愛。圖為財政部鑄幣局新印出的一元紙鈔。(美聯社)

利率9.62%「抗通膨債券」搶手 有如愛馬仕柏金包

2022-06-22 21:36
91歲韓戰老兵曼恩(Duane Mann)與失聯70年的日裔戀人山口佩姬(Peggy Yamaguchi)歡喜重逢，尋人成功的關鍵人物—溫哥華23歲華裔女孩黃秀惠（Theresa Wong) 。（圖：黃秀惠提供）

促美日戀人重逢 23歲華裔女孩：我的1小時 是他70年等待

2022-06-22 00:27
奧地利維也納(Vienna)已經是近五年內第三度被經濟學人信息社評為年度最宜居城市。(Pixabay)

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

2022-06-23 12:30
拜登18日上午騎自行車時摔跤，並未受傷。路透

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

2022-06-18 23:15
谷歌共同創辦人布林(右)與現年48歲的布林與妻子妮可‧珊那菡(左)。(Getty Images)

身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

2022-06-18 09:50
國會眾院暴亂事件特別調查委員會稱讚前副總統潘斯是「扶大廈於將傾，拯救美國民主的功臣」。圖為有意在2024年出馬競選總統的潘斯13日在鳳凰城演講。(美聯社)

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚

2022-06-19 11:28

超人氣

更多 >
羅訴韋德案為何可被推翻？關鍵4件事鋪路

羅訴韋德案為何可被推翻？關鍵4件事鋪路
華人聚餐爆群聚 逾2成染疫 百歲翁也確診

華人聚餐爆群聚 逾2成染疫 百歲翁也確診
新州溺亡華裔兄弟出殯 母痛哭倒地

新州溺亡華裔兄弟出殯 母痛哭倒地
美國墮胎權開倒車 全球墮胎權現況一覽

美國墮胎權開倒車 全球墮胎權現況一覽
拜登簽署 30年來第一項重大槍枝管控法案

拜登簽署 30年來第一項重大槍枝管控法案