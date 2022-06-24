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戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

迪士尼將為員工赴外州墮胎提供旅費補助

記者顏伶如／綜合報導
「羅訴韋德案」判例24日被最高法院推翻，企業忙著訂定因應措施。迪士尼集團(Walt Disney Co)表示，對於員工到外州墮胎，將提供旅費補助。Getty Images
「羅訴韋德案」判例24日被最高法院推翻，企業忙著訂定因應措施。迪士尼集團(Walt Disney Co)表示，對於員工到外州墮胎，將提供旅費補助。Getty Images

保障婦女墮胎權的1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例24日被最高法院推翻，企業忙著訂定因應措施。迪士尼集團(Walt Disney Co)表示，對於員工到外州墮胎，將提供旅費補助。

迪士尼24日發表聲明指出，旗下員工如果無法在居住地點取得「家庭計畫」(family planning)服務，必須跨州取得服務，包括做出與懷孕有關的決定，公司將會補助旅費。迪士尼全球員工約19萬5000人，在佛羅里達州內員工大約8萬人。

網飛(Netflix)、派拉蒙(Paramount)、 索尼(Sony)、康卡斯特(Comcast)等知名企業，24日紛紛發表與迪士尼類似的聲明。華盛頓郵報分析，企業對於維護員工墮胎權迅速做出回應，可能因此引發輿論反彈，甚至法律責任。

狄克運動用品(Dick's Sporting Goods)總裁霍巴特(Lauren Hobart)24日在社群網站領英(LinkedIn)發表聲明寫道，旗下員工、員工眷屬或被撫養人如果居住在墮胎權遭到限制的州，必須前往距離住家最近、可以合法墮胎的其他州接受墮胎手術，公司將補助最高4000元的旅費。

Lyft共乘服務平台24日表示，美國地區員工醫療福利計畫裡，包括了員工必須到100哩之外的地點尋求保險系統內醫療機構提供選擇性人工流產(elective abortion)的旅費報銷。

摩根大通(JPMorgan Chase)表示，從今年7月起，旗下員工如果必須前往距離住家50哩之外尋求醫療服務，將擴大提供旅費補助，受益對象包括員工、配偶以及被撫養人。

墮胎 迪士尼 社群網站

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