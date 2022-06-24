我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平7．1將出席香港回歸慶典 傳可能乘高鐵到訪

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

紐時：川普私下表示推翻羅訴韋德案對共和黨不利

記者顏伶如／綜合報導
最高法院推翻保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」，川普在過去幾周當中多次私下表示，判例推翻其實對共和黨不利。圖為婦女團體24日在最高法院外，抗議「羅訴韋德案」判例遭大法官推翻。Getty Images
最高法院推翻保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」，川普在過去幾周當中多次私下表示，判例推翻其實對共和黨不利。圖為婦女團體24日在最高法院外，抗議「羅訴韋德案」判例遭大法官推翻。Getty Images

前總統川普任內完成三位保守派大法官任命，被認為對最高法院立場傾向造成重大影響。然而，紐約時報報導，對於推翻保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，川普在過去幾周當中多次私下表示，判例推翻其實對共和黨不利。

紐約時報報導指出，最高法院主要意見書草稿今年5月外洩，內容顯示1973年判例「羅訴韋德案」可能被推翻，消息傳出後川普並未有公開評論，但在與友人的私下談話中，川普卻多次提到，如果「羅訴韋德案」真的被推翻，對於共和黨來說並不好。

川普對友人及顧問群說，「羅訴韋德案」一旦被推翻，將觸怒郊區婦女族群，而拜登總統之所以在2020年大選勝出，郊區婦女票積極相挺是重要因素；「羅訴韋德案」遭到推翻之後，共和黨將在11月期中選舉面臨民怨反彈。

消息人士透露，幕僚強力勸說川普，最高法院對於「羅訴韋德案」做出裁決之前，最好不要發言，以免遭到故意帶風向的指控。

紐約時報報導，川普私下對於「羅訴韋德案」存廢的態度，與曾在川普政府任職的其他保守派人士，出現明顯差別。前副總統潘斯24日上午便發表聲明說：「生命贏得勝利了」。聲明中也表示，反墮胎人士還要再接再厲，「在這塊土地上的每一州持續奮鬥」。

另一方面，川普24日發表聲明表示，任內將三位保守派大法官送進最高法院，讓「羅訴韋德案」得以推翻。

川普透過政治行動委員會發表的聲明中說，最高法院的裁決是「一整個世代以來，生命權獲得的最大勝利」。

聲明中寫道：「這個結果之所以變得可能，是因為我對於承諾過的每件事情都說到做到。」

川普在聲明中說：「我沒向激進左派民主黨員屈服，沒向他們在假新聞媒體的夥伴屈服，也沒對虛有其表的共和黨員(Republican In Name Only，RINO)屈服。」

川普表示，最高法院的其他決定，功勞也都來自於自己。雖然聲明中並未提及「其他決定」為何，但最高法院23日對於憲法第二修正案擁槍權做出重大判決，廢除紐約州限制「隱蔽持槍權」的控槍州法。

川普 共和黨 紐約時報

上一則

「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤

下一則

迪士尼將為員工赴外州墮胎提供旅費補助

延伸閱讀

佛州海景大廈倒塌原址 賣給川普事業夥伴推新建案

佛州海景大廈倒塌原址 賣給川普事業夥伴推新建案
證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點

證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點
國會暴亂第5場聽證 聚焦川普挾司法部當「翻盤武器」

國會暴亂第5場聽證 聚焦川普挾司法部當「翻盤武器」
國會暴亂聽證 揭露6共和黨議員曾向川普請求「特赦」

國會暴亂聽證 揭露6共和黨議員曾向川普請求「特赦」

熱門新聞

財政部發行的I系列儲蓄債券利率高達9.62%，在股市大跌、通膨走高之際，深受民眾喜愛。圖為財政部鑄幣局新印出的一元紙鈔。(美聯社)

利率9.62%「抗通膨債券」搶手 有如愛馬仕柏金包

2022-06-22 21:36
91歲韓戰老兵曼恩(Duane Mann)與失聯70年的日裔戀人山口佩姬(Peggy Yamaguchi)歡喜重逢，尋人成功的關鍵人物—溫哥華23歲華裔女孩黃秀惠（Theresa Wong) 。（圖：黃秀惠提供）

促美日戀人重逢 23歲華裔女孩：我的1小時 是他70年等待

2022-06-22 00:27
奧地利維也納(Vienna)已經是近五年內第三度被經濟學人信息社評為年度最宜居城市。(Pixabay)

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

2022-06-23 12:30
拜登18日上午騎自行車時摔跤，並未受傷。路透

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

2022-06-18 23:15
谷歌共同創辦人布林(右)與現年48歲的布林與妻子妮可‧珊那菡(左)。(Getty Images)

身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

2022-06-18 09:50
國會眾院暴亂事件特別調查委員會稱讚前副總統潘斯是「扶大廈於將傾，拯救美國民主的功臣」。圖為有意在2024年出馬競選總統的潘斯13日在鳳凰城演講。(美聯社)

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚

2022-06-19 11:28

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招
最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效

最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效
證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點

證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點
「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤

「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤
是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案

是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案