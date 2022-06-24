紐時：川普私下表示推翻羅訴韋德案對共和黨不利

最高法院推翻保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」，川普在過去幾周當中多次私下表示，判例推翻其實對共和黨不利。圖為婦女團體24日在最高法院外，抗議「羅訴韋德案」判例遭大法官推翻。Getty Images

前總統川普 任內完成三位保守派大法官任命，被認為對最高法院立場傾向造成重大影響。然而，紐約時報 報導，對於推翻保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，川普在過去幾周當中多次私下表示，判例推翻其實對共和黨 不利。

紐約時報報導指出，最高法院主要意見書草稿今年5月外洩，內容顯示1973年判例「羅訴韋德案」可能被推翻，消息傳出後川普並未有公開評論，但在與友人的私下談話中，川普卻多次提到，如果「羅訴韋德案」真的被推翻，對於共和黨來說並不好。

川普對友人及顧問群說，「羅訴韋德案」一旦被推翻，將觸怒郊區婦女族群，而拜登總統之所以在2020年大選勝出，郊區婦女票積極相挺是重要因素；「羅訴韋德案」遭到推翻之後，共和黨將在11月期中選舉面臨民怨反彈。

消息人士透露，幕僚強力勸說川普，最高法院對於「羅訴韋德案」做出裁決之前，最好不要發言，以免遭到故意帶風向的指控。

紐約時報報導，川普私下對於「羅訴韋德案」存廢的態度，與曾在川普政府任職的其他保守派人士，出現明顯差別。前副總統潘斯24日上午便發表聲明說：「生命贏得勝利了」。聲明中也表示，反墮胎人士還要再接再厲，「在這塊土地上的每一州持續奮鬥」。

另一方面，川普24日發表聲明表示，任內將三位保守派大法官送進最高法院，讓「羅訴韋德案」得以推翻。

川普透過政治行動委員會發表的聲明中說，最高法院的裁決是「一整個世代以來，生命權獲得的最大勝利」。

聲明中寫道：「這個結果之所以變得可能，是因為我對於承諾過的每件事情都說到做到。」

川普在聲明中說：「我沒向激進左派民主黨員屈服，沒向他們在假新聞媒體的夥伴屈服，也沒對虛有其表的共和黨員(Republican In Name Only，RINO)屈服。」

川普表示，最高法院的其他決定，功勞也都來自於自己。雖然聲明中並未提及「其他決定」為何，但最高法院23日對於憲法第二修正案擁槍權做出重大判決，廢除紐約州限制「隱蔽持槍權」的控槍州法。