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戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤

記者張文馨／華盛頓報導
「最高法院帶領美國倒退150年。」總統拜登24日在白宮表示，最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），剝奪已經被認可的、憲法保障的婦女墮胎權，是「悲劇錯誤」。(美聯社)
「最高法院帶領美國倒退150年。」總統拜登24日在白宮表示，最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），剝奪已經被認可的、憲法保障的婦女墮胎權，是「悲劇錯誤」。(美聯社)

「最高法院帶領美國倒退150年。」總統拜登24日在白宮表示，最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），剝奪已經被認可的、憲法保障的婦女墮胎權，是「悲劇錯誤」，今天是美國悲傷的一天。

拜登說，他相信羅訴韋德案作為憲法保障個人隱私和自由權利，是一項正確決定；這不僅保障婦女可以在與醫師討論做出選擇的權利，也強調婦女的隱私權及平等原則。

（影音來源：CNN YouTube頻道）

拜登表示，羅訴韋德案在1972年由大法官7票對2票做出的決定，即便是共和黨總統提名的大法官都曾支持羅案，卻在前總統川普任命的3位大法官手中被推翻，刻意破壞數十年來的法律衡平，這是最高法院的極端意識型態和悲劇錯誤的體現。

拜登表示，數百萬名的婦女健康因此置於險境，貧窮的婦女會受到最嚴重的衝擊。

拜登說，視墮胎為犯罪是19世紀的州法律，最高法院帶領美國倒退150年。

拜登表示，今天是美國悲傷的一天，但不代表這場戰役已結束，他呼籲透過立法讓保障婦女墮胎權成為聯邦法律，今年的期中選舉需要更多聽到選民心聲的聯邦參眾議員，也需要更多州政府和國會議員挺身保護這項權利。

拜登說，「羅案在選票上，個人自由在選票上，隱私、自由和平等權都在選票上。」

前總統歐巴馬（Barack Obama）推文表示，最高法院的判決侵犯個人基本自由，這是毀滅性的（devastating），呼籲透過選舉選出民選代表保障墮胎權；前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）說，「我心都碎了。」

司法部長加蘭德（Merrick Garland）表示，司法部強烈反對最高法院的決判決，這將對全國人民（尤其是有色人種和貧窮者）的生活產生直接且不可逆轉的影響。

加蘭德說，今天的決定並未禁止各州合法墮胎，州政府依然不得限制民眾在他州接受墮胎等生育服務，司法部將持續保護和促進民眾的生育權利，支持國會將其合法化，也呼籲民眾和平示威表達意見，司法部不會容忍暴力和威脅。

川普（Donald Trump）對福斯新聞表示，這是遵守憲法，歸還老早就該還回去的權利；川普曾自稱自己是美國史上最反對墮胎的總統，並因此獲得右翼宗教團體和反對墮胎者的支持。

墮胎 拜登 司法部

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