保障墮胎權判例推翻後 最高法院揮劍指向同性婚姻

「羅訴韋德案」判例24日被最高法院推翻後，據稱立場漸趨保守的最高法院，下一個目標指向2015年保障同性婚姻的「奧貝格費爾訴霍奇斯案」判例。圖為當年反同性婚姻者在高等法院舉行聽證時，在最高法院外抗議的畫面。Getty Images

保障婦女墮胎 權的1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例24日被推翻之後，立場漸趨保守的最高法院揮劍指向同性婚姻、避孕等其他重大判決。

有線電視新聞網(CNN)分析，「羅訴韋德案」判例被推翻，等於為最高法院開啟大門，要乘勝追擊推倒同性婚姻、避孕等其他重大判例。

保守派大法官 湯瑪斯(Clarence Thomas)在主要意見書之外另外撰寫的意見書中指出，最高法院應該重新檢討其他重大判例，包括保障節育權利的1965年「格里斯沃爾德訴康乃狄克州 案」(Griswold v. Connecticut)、2015年「奧貝格費爾訴霍奇斯案」(Obergefell v. Hodges)保障同性婚姻重要判例等。

湯瑪斯指出，受到這些重大判例影響，各州政府不得限制避孕、同性婚姻等，「由於任何實質的合法訴訟程序(due process)裁定都存有明顯錯誤，我們有責任改正這些判例當中出現的這些錯誤」。

報導指出，自由派人士認為，這些具有指標意義的重大判例，如今變得岌岌可危。

三位自由派大法官在24日的不同意見書中便寫道，位居多數的保守派大法官，「想要推動的工作應該還沒完」。