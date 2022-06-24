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戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效

記者張文馨／華盛頓報導
最高法院24日推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）判決。圖為支持反墮胎的民眾24日在最高法院外示威。(美聯社)
最高法院24日推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）判決。圖為支持反墮胎的民眾24日在最高法院外示威。(美聯社)

聯邦最高法院24日終結50年來對墮胎權的憲法保障，掌握多數的保守派大法官合力推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）判例，認定密西西比州禁止懷孕15周以上孕婦墮胎的「多布斯控告傑克森婦女健康組織案」（Dobbs v. Jackson Women's Health Organization）並未違憲。

大法官以6票對3票推翻羅訴韋德案，包含首席大法官羅伯茲（John Roberts）；不過他說，可以用一種更加溫和的方式支持密西西比州的法律，不必直接推翻法院已經做成的先例，最高法院駁回羅案和凱西案，將對法律體系造成嚴重衝擊。

聯邦最高法院推翻判決後，等於各州能決定墮胎權的合法與否，預料將掀起各地立法大戰，華盛頓郵報報導，有13州將在30天內禁止墮胎，其他州可能準備推動反墮胎立法，這項社會辯論將衝擊期中選舉，最高法院已聚集支持和反對墮胎兩派示威群眾。

「羅訴韋德案」（1973年）作為婦女墮胎權的里程碑判例，透過聯邦憲法保障孕婦墮胎權，加上1992年的「計畫生育聯盟訴凱西案」（Planned Parenthood v. Casey），兩項釋憲判例長期維護婦女權益。

大法官艾里托（Samuel Alito）在最終意見書表示，羅案承認憲法保障墮胎權錯得離譜，「我們認為憲法並未賦予墮胎權，羅案與凱西案必須被否決，管理墮胎的權力應該要回到人民和他們選出的代表手中。」

艾里托的這段話，正是最高法院上月初主要意見書稿外洩內容。

「規範墮胎的權力在於政治部門，而非法院。」艾里托、湯瑪斯（Clarence Thomas）、戈蕯奇（Neil Gorsuch）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）和巴瑞特(Amy Coney Barrett)，都在這分最終意見書上簽名，後三者由前總統川普任命。

自由派大法官布萊爾（Stephen Breyer）、薩多馬友（Sonia Sotomayor）和凱根（Elena Kagan）提出不同意見書：「懷著對最高法院以及全國數百萬婦女的的悲痛情緒，她們從今天起失去受憲法保障的基礎權利，我們提出異議。」

在不同意見書中，自由派大法官們表示，多數大法官取消了50年來保障捍衛婦女自由和平等狀態的憲法權利，這不僅破壞法治精神的核心，也將破壞避孕和同性婚姻等權利，最終，破壞的是法院的權威。

全美目前有近半數州通過墮胎禁令法律，另有數州實施嚴格的墮胎規定。

共和黨治下的紅州限制墮胎，藍州（民主黨）則推動各種立法試圖保障婦女墮胎權，捍衛羅案精神，總之，這項決定將牽動各州重新立法設計墮胎規範，華盛頓郵報報導，意味著52%的育齡婦女將面臨新的墮胎限制。

華盛頓郵報報導，墮胎規定最嚴格的奧克拉荷馬州上月發布新法，幾乎從「受精」開始的墮胎都被禁止，例外狀況包含，拿掉小孩可以拯救母親性命、已訴諸執法部門的強暴、亂倫或性侵。

墮胎 紐約時報 Roe v. Wade

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