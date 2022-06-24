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證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)視訊連線國會暴動事件調查委員會接受訪問。(美聯社)
前總統川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)視訊連線國會暴動事件調查委員會接受訪問。(美聯社)

眾院國會暴動調查委員會證人、英國紀錄片製片人霍德(Alex Holder)23日晚間接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，前總統川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)接受紀錄片拍攝時，在鏡頭前說川普應該為2020年選舉結果抗爭到底，但她後來對調查委員會宣誓作證時卻稱，接受前司法部長巴維理(Bill Barr)看法，選舉舞弊論純屬空穴來風，前後不一的說詞矛盾，變成調查重點。

（影音來源：CNN YouTube頻道）

霍德與製作團隊從2020年競選期間開始，長達數月跟拍川普家庭成員，2021年1月6日國會暴動也在拍攝期間。他在23日晚間接受CNN「李蒙今夜秀」(Don Lemon Tonight)時說，川普家庭成員深信川普連任有如探囊取物，因此從2020年9月便讓紀錄片團隊跟拍，希望記下勝選之路的點滴過程，「所以他們便同意讓我們貼身拍攝」。

本周稍早，霍德配合眾議院調查1月6日國會暴動事件特別委員會傳票，交出所有影片檔案。其中片段包括伊凡卡‧川普接受紀錄片拍攝時對霍德說，川普應該為2020年選舉結果抗爭到底。

霍德說，伊凡卡‧川普接受紀錄片拍攝的說法，明顯與對調查委員會宣誓作證時的講法不同，已經成為遭到調查的重點。

他表示，除了紀錄片的片段之外，某些拍攝畫面後來並沒有放到影片裡，調查委員會現在希望掌握伊凡卡‧川普提及選舉陰謀論的所有影片。

今年4月間，伊凡卡‧川普以視訊連線方式，對調查委員會提供8小時宣誓作證。紀錄片內容曝光後，調查委員會是否將再次要求伊凡卡‧川普作證，目前無法確定。

霍德說：「我不清楚她對她父親是怎麼說的，我只知道她對我說過什麼。很明顯可以看出，她跟我講話時的立場，與她對委員會提供證詞的說法，兩者截然不同。」

川普 伊凡卡 眾院

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