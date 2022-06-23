參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

參院控槍法案投票通過，將增加擁槍的難度。圖為民眾在喬治亞州亞特蘭大市一家槍店選購槍枝。(歐新社)

經由民主、共和兩黨協商小組協議推出的反對槍枝暴力法案，23日在跨過程序表決後數小時，當晚即已65票比33票在參院過關；這項在一個月前似乎不可思議會過關的法案，也為國會通過對抗美國對大規模槍擊事件的法律廓清了道路。

眾院預計24日即會處理這項法案，預期應會在本周末前過關，然後送交拜登總統簽署。

➤➤➤圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

法案23日下午先以65票對34票通過「費力把事拖」(filibuster)程序表決障礙考驗之後，參院快馬加鞭，在晚間10時過後即通過全院表決；草案內容針對美國層出不窮的大規模槍擊屠殺提供解決之道，有機會成為數十年來國會最快通過的重要立法。

反對槍枝暴力草案23日以65票對34票通過程序表決，比60票過關門檻還多5票，顯示某些立場保守的共和黨參議員 ，最後時刻變成願意支持。草案獲得50名民主黨 籍參議員全體支持，包括兩名無黨籍民主黨盟友，投下贊成票的共和黨參議員則有15人。

規模130億元的法案經過參院全院表決過關之後，最快本周之內便可送交眾院表決；雖然確切時間仍未敲定，但配合國會在獨立紀念日將休會兩周的安排，本周末國會議員便將紛紛離開華府。

多年以來，民主黨嘗試在國會推動控槍法案，都遭到共和黨程序杯葛導致拖延；上個月接連發生死傷慘重的紐約水牛城超市槍擊及德州小學校園槍擊後，某些共和黨參議員與民主黨參議員決定，立法部門如果再不拿出行動，無法向選民交代。

經過數周閉門協商之後，由兩黨參議員組成的協商小組推出長達80頁的折衷版控槍草案，儘管進展有限，卻具有重大意義。

法案內容包括對年輕購槍者加強背景調查，對於更多家暴犯者限制持槍，協助各州政府推出旨在針對可疑人物提出警示的「紅旗法」(red flag laws)。另外，法案也為增進校園安全、心理健康輔導、暴力防治宣導計畫等項目提供經費。

控槍法案的程序表決投票結果，反映了投下贊成票的共和黨籍參議員困難處境，等於直接與共和黨擁槍派選民及擁槍組織「全國槍枝協會」(National Rifle Association，NRA)唱反調。

為法案投下贊成票的15名共和黨籍參議員裡，只有阿拉斯加州穆考斯基(Lisa Murkowski)、印地安納州的楊格(Todd Young)兩人今秋將面臨連任選舉；四名共和黨參議員在本屆任期結束後將退休，另外有八人下回接受選舉考驗的時間是在2026年。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點