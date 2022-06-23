歐盟拍板 烏克蘭成候選國

歐盟峰會討論烏克蘭候選國資格，歐洲議會議員和烏克蘭代表在歐洲議會外展開30公尺長的歐盟各國與烏克蘭國旗造勢。（路透）

歐盟 27個成員國領袖在比利時當地時間23日下午3時(美東時間上午9時)在布魯塞爾總部召開兩天峰會，同意授予烏克蘭 和摩爾多瓦候選國資格，等於給予道義上的支持。

然而，許多資深外交官表示，以歐盟目前的入會標準，新成員根本無法加入。現有歐盟成員國也對各項議題看法分歧，卻沒有試圖解決，僅是撒錢了事。

歐盟成員國增加將成為峰會重大議題。儘管歐盟23日授予烏克蘭和摩爾多瓦候選國地位，但歐盟各國領袖仍將堅守衡量一國是否能入會的「哥本哈根標準」，這主要要求候選人有穩定的民主制度、實施市場經濟，及遵守歐盟法規等。

然而，歐盟成員增加已成為日益虛偽的行為。多數歐盟國家希望能將西巴爾幹國家、烏克蘭、摩爾多瓦和其他可能入會的國家，與歐盟經濟和價值觀結合。但許多資深外交官承認，他們也意識到以歐盟目前的形式，將無法讓新成員加入。

由於現有歐盟會員國對於自由價值、獨立法庭、媒體自由和歐盟法律優於國內法等各項議題看法分歧，歐盟正面臨重大緊張局勢。這些分歧觸及歐盟的核心，而近年來的經歷顯示歐盟並無設法彌合分歧，只是用撒錢粉飾。

德國總理蕭茲 22日在德國聯邦議院演說表示，歐盟在接納烏克蘭等國入會前，需先改革外交政策等關鍵領域的投票法規；蕭茲指的是「共識決」，一票就可否決全體。但小型國家，甚至是法國等歐洲大國，不太可能會同意放棄對於外交政策的否決權。一些外交官因此稱這項提議為「毒藥」。

歐盟假裝大門仍為其他想加入的國家敞開，但實際上並非如此。或許，法國總統馬克宏所言有理，歐盟需要思考取得正式會員資格以外的替代方案，這能帶給歐盟鄰國好處並維持其行動能力。

具備候選國資格到成為歐盟正式會員國，仍有長路要走，上個世紀（1999年）就具備候選國資格的土耳其，到現在入盟還是遙遙無期。烏克蘭能否撐那麼久，歐盟正在觀察。