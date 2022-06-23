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普亭呼籲金磚五國合作 對抗西方「自私行為」

中央社莫斯科23日綜合外電報導
2022年金磚國家工商論壇在北京舉行，俄羅斯總統普亭線上與會並致辭。(美聯社)
2022年金磚國家工商論壇在北京舉行，俄羅斯總統普亭線上與會並致辭。(美聯社)

羅斯總統普亭今天呼籲金磚五國（BRICS）其餘四國巴西、印度、中國和南非的領導人，面對西方「自私行為」，他們應團結合作。他還說俄國準備推動促進金磚五國參與全球事務。

法新社報導，根據電視轉播，普亭（Vladimir Putin）在金磚五國領袖視訊峰會上發言表示：「唯有以誠實與互惠的合作為基礎，我們才能找到這場危機情勢的出路。全球經濟之所以發展出這場危機，歸咎於部分國家考量不周的自私行動。」

普亭指出，這些國家「實際上利用金融機制，把自身的總體經濟政策錯誤轉嫁到全世界」。

普亭2月24日派兵攻打親西方的烏克蘭後，美國和歐洲對俄羅斯祭出空前制裁措施。面臨大量後果嚴重的制裁，普亭被迫替俄國尋找新市場，以及加強與非洲和亞洲國家的關係。

路透報導，普亭表示，俄羅斯準備進一步發展與金磚其餘4國的多邊合作，以促進它們在全球扮演角色。他對四國領導人喊話說，金磚五國可以促進全球穩定。

「我們深信，現在更勝以往需要金磚五國的領導，以發展出一條團結且正面的道路，朝向形成一套真正多極的政府間關係系統邁進。」

普亭還指出，金磚五國可以期待獲得許多亞洲、非洲和拉丁美洲國家的支持，因為這些國家力圖擁有獨立的政策。

普亭 俄羅斯 俄國

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