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拜登暫停徵收汽油稅 能源專家：對開車族幫助不大

編譯孫梁／綜合22日電
拜登政府有意暫停徵收汽油稅三個月，以降低油價，但分析指這種措施可能對駕車人幫助不大。圖為維州車輛絡繹於途。(美聯社)
拜登政府有意暫停徵收汽油稅三個月，以降低油價，但分析指這種措施可能對駕車人幫助不大。圖為維州車輛絡繹於途。(美聯社)

拜登總統呼籲國會暫停徵收聯邦汽油稅，以緩解油價飆升對美國家庭的經濟壓力，但能源專家認為，暫停徵收一加侖0.184元的聯邦汽油稅對駕駛人的幫助可能不大，即使暫停徵收，汽油價格仍將遠超過每加侖4元，目前全國普通汽油的平均價格是每加侖4.95元。

聯邦汽油稅已近30年沒有調整，如今只占汽油價格的4.4%，因此對油價的影響遠小於原油價格、煉油成本、運輸營銷和加油站的利潤等因素。能源專家還警告說，面對國內汽油供應緊張和通貨膨脹高漲，通過降稅以增加汽油的消費從長遠看，實際上將增大燃油的成本。

柏克萊加州大學(UC Berkeley)哈斯商學院能源研究所所長伯倫斯坦(Severin Borenstein)說：「汽油價格增多或減少0.18元不會引起人們的注意，而且暫停汽油稅數周後才可能在加油站看到，屆時油價還會上下波動。」他說，汽油零售價變動0.18元意味著每桶原油價格變動七元，如今每桶原油一天內上下浮動七元並不少見。

國會研究處(CRS)估計，2020年如果沒有聯邦汽油稅，一個美國普通家庭一年可節省163元，每月為13.58元。減免三個月的聯邦汽油稅，意味著每個家庭可節省40元。

賓州大學華頓商學院對減免聯邦汽油稅的分析結果更加悲觀，如果暫停汽油稅10個月，每人僅節省16到47元。

而且減免汽油稅對遏止通膨幾乎起不到作用，高盛公司的分析認為，汽油零售價如果降低0.184元，僅可使消費物價指數下降0.18%，而今年5月的消費物價指數比去年同期上漲了8.6%。

拜登要求能源企業應將減免汽油稅的每一分錢都讓利給消費者，但聯邦政府對此沒有執行機制。賓州大學華頓商學院的華裔經濟學者賀哲莉(Zheli He，音譯)說：「減免的每一分錢都讓消費者感受到很難，汽油價格是加油站定的，汽油價格在相隔兩個街區的加油站就可能不一樣。」

為了壓低油價，全國今年已有四個州暫停徵收汽油州稅，其他許多州也在效仿。而許多州的汽油稅通常比聯邦汽油稅更高，各州的稅率從每加侖0.09元到0.65元不等。

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