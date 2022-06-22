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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

拜登呼籲國會同意 今夏暫免收聯邦汽油稅

編譯黃淑玲／綜合外電
總統拜登22日提議暫停徵收聯邦汽油稅。( 歐新社)
總統拜登22日提議暫停徵收聯邦汽油稅。( 歐新社)

總統拜登周三（22日）呼籲國會同意今年夏天暫緩徵收聯邦汽油稅。目前，美國汽油價格已飆高到1加侖（3.8公升）汽油大約5元。

拜登請求國會立法通過，到9月為止，暫停徵收聯邦汽油稅。該稅項對每加侖汽油徵收0.18元、每加侖柴油收0.24元的稅，繳至公路信託基金，支應公路與公共運輸方案。

財經媒體CNBC認為，暫停徵收聯邦汽油稅，恐怕也只是杯水車薪。

白宮為進一步減輕開車族的負擔，也籲請各州州政府考慮州等級的汽油稅假期；由州級政府徵收的汽油稅，平均約為每加侖0.2616美元。目前為止，康乃狄克州、佛羅里達州、喬治亞州、馬里蘭州、紐約州已經暫停徵收州級汽油稅，其他州也正在考慮跟進。

白宮估計今夏停徵聯邦汽油稅的成本為100億元，希望國會能找到財源資助，讓公路信託基金的收入無損。

CNBC說，批評者認為汽油稅只占油價很小比重，消費者能省下的錢有限。賓州華頓商學院在3月所做的一項研究發現，如果暫停徵收聯邦汽油稅8個月，人均汽油支出最多只會減少47美元。另外，汽油稅假期要在國會通過門檻也不低，參議院階段需要至少10位共和黨參議員支持才能過關，而這似乎不太可能。

不過少繳稅金還是受到大多數民眾的歡迎，3月時Politico/Morning Consult所做的民調顯示，73%受訪的民眾贊成暫停徵收聯邦燃料稅。

拜登 白宮 油價

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