批中國不公競爭 戴琪：應優先校正美中貿易關係

貿易代表戴琪。（路透）

外界關注總統拜登 和中國國家主席習近平即將舉行的通話，拜登21日在白宮表示，還沒敲定跟習通話的時間，但「打算盡快與習近平通話」，並說考慮解除對部分中國商品加徵的關稅，以緩解國內通膨壓力。

貿易代表戴琪 22日在聯邦參議院撥款委員會小組委員會作證，說明預算執行情形；她談到重新校正美中貿易關係的優先性，也提到美台正透過21世紀貿易倡議來探索具體方式，深化雙邊貿易和投資關係。

戴琪表示，美國的貿易政策是以美國勞工為中心，強化美國與盟友夥伴的雙邊貿易關係，並促進勞動權益。

「美國貿易政策接下來將針對美中關係。」戴琪說，她去年10月宣布「重新調整與中國往來」的新戰略，從直接與中方領導人討論著手。

戴琪表示，美國要求中國落實其在美中第一階段貿易協議中的承諾，幾輪艱難的討論下來，清楚呈現中國對充分履行義務興趣缺缺，「這已經成為模式的一部分，美國一再地尋求中國的承諾，卻只是發現要促成持久的改變並不容易。」

戴琪表示，中國非市場產業政策不公地針對美國勞工、企業和關鍵領域，美國必須窮盡一切手段，發展新工具，捍衛自身的經濟利益與價值；要對抗中方的不公作為，需要市場經濟體採取一致行動，美國關注與合作夥伴和盟友的接觸，因為他們也受到不公貿易行為的影響。

戴琪表示，美國正加強與深化對外的貿易關係，包含上月啟動的印太經濟架構（IPEF）。

戴琪表示，美國剛剛宣布由美國在台協會（AIT）及駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）共同主持的「美台21世紀貿易倡議」，探索具體方式來強化和台灣的貿易和投資關係，以及促進共同的經濟優先議題。

在印太地區之外，戴琪說，美國在七大工業國組織（G7）、廿國集團（G20）、經濟合作發展組織（OECD）、美洲峰會和世界貿易組織（WTO）等，強化雙邊和多邊參與。

美國海關與邊境保護局（CBP）21日起執行新疆 產品禁令，扣留、排除或沒收來自新疆地區的商品，除非進口商能證明生產過程無涉「強迫勞動」。

戴琪表示，CBP多年來與USTR合作，已發布35項扣留令，以標示中陸商品部分或全部的製作過程涉及強迫勞動，其中有11項是新疆商品。

戴琪說，貿易作為集體的政策工具之一，用於提高世界經濟標準，擴及消除在全球供應鏈中的強迫勞動行為。