通膨今年能否緩和？各國面臨通膨壓力一次看

財政部長葉倫19日在電視受訪，說明當前通膨措施。(美聯社)

財政部長葉倫 19日表示，年底前物價可能都會維持「高到令人無法接受」的情況，她預期美國經濟將減速；克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特則表示，美國經濟衰退風險正在上升，而且需要兩年才能讓通膨率回落至聯準會 的2%目標值。

➤➤➤克里夫蘭聯邦準備銀行總裁：通膨降至2%需花2年

葉倫接受美國廣播公司（ABC）訪問表示：「今年來通膨一直很高，年底前還會維持較高的通膨。我預期經濟減速，但我不認為衰退完全無法避免」。

美國5月消費者物價指數（CPI）年增率達8.6%，這項衡量通膨情況的數字創40年來新高，顯示物價壓力衝擊經濟，也促使聯準會上周宣布升息3碼，為1994年來最大幅度。

葉倫表示，通膨維持高檔的原因是「全球性而非地方性」，烏克蘭戰爭造成能源供應中斷，以及中國實施防疫封控導致出口受阻，「這些因素不太可能立即消退」。

葉倫還說，從川普政府沿用至今的部分中國商品關稅 已「失去其戰略目的」，拜登總統正在重新審查這些關稅，希望降低通膨。

她說：「我們都同意中國正推行一系列不公平貿易措施，這個問題相當重要，但我們沿用至今的關稅當中，有些已失去戰略目的，且會讓消費者成本上升。」不過，葉倫並未列舉任何具體關稅項目，也拒絕透露拜登政府何時將做出決定。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特呼應葉倫看法，表示美國經濟成長將減緩，衰退威脅增加。她認為，將花兩年時間才能讓通膨率回落至2%目標值。

梅斯特19日表示：「衰退風險正在上升，部分原因是貨幣政策原本該早一點轉向」。

梅斯特重申她並非預測經濟衰退，但她表示，聯準會升息行動落後，損害了經濟。她說，聯準會必須見到連月數據顯示物價壓力正減緩，才會相信物價受控制。

另一方面，白宮經濟顧問狄斯對美國經濟的看法比葉倫樂觀，他預測通膨會在今年開始緩和，他希望國會通過協助對抗通膨的措施，包括降低處方箋藥物價格、提供能源租稅優惠等措施，減輕民眾財務壓力。