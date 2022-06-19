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1.9兆紓困？俄烏戰爭？通膨誰的錯 學者看法不一

編譯徐薏茹／綜合19日電
拜登政府上任就通過上兆紓困金，民眾都接到上千支票或現金，多少有助度過百業蕭條的疫情，但這筆龐紓困金被指示埋下今日高通膨之根。(美聯社)
拜登政府上任就通過上兆紓困金，民眾都接到上千支票或現金，多少有助度過百業蕭條的疫情，但這筆龐紓困金被指示埋下今日高通膨之根。(美聯社)

國會通過1.9兆元的「美國救援法案」(American Rescue Plan)可能是拜登總統上任以來最重要的立法成就，然而這項規模龐大的新冠疫情紓困法，也成為通膨高漲的辯論焦點，共和黨人將矛頭指向拜登及其政策，白宮則堅持該法對於引導經濟復甦、重新開放校園與配發疫苗至關重要；事實上，經濟學者承認這項1.9兆元的紓困法確實助長通膨，但對於具體影響程度仍意見分歧。

疫情促成的供應鏈危機以及俄烏戰爭也是另外推高物價的主要因素。

歐巴馬時期白宮經濟顧問委員會主席佛曼(Jason Furman)指出，疫情期間，全國人民支出比正常情況少約8000億元。

對於紓困法助長通膨的程度，經濟學者的估測結果不一。

智庫「美國企業研究院」(American Enterprise Institute)經濟政策研究主任斯特雷因(Michael Strain)2月曾寫文指出，紓困方案2021年讓通膨增加3個百分點，當時通膨創下近40年的新高紀錄。

佛曼則表示救援法去年造成通膨增加1到4個百分點，「觀察過去四或五個月的通膨情況，毫無疑問俄國總統普亭(Vladimir Putin)造成的物價上漲在這個階段扮演更重大的角色，救援法的影響較次要。」

穆迪分析(Moody's Analytics)首席經濟學者詹迪(Mark Zandi)上周估計，救援法與去年同期通膨相較增加0.1個百分點，遠低於俄烏戰爭、疫情、可負擔住房危機所造成的衝擊。

佛曼指出拜登政府對疫情的應對措施過大，但他提到無論救援法如何發展，通膨都將成為當前的話題，「人人說寧可犯錯太多，這表示你可能犯錯，2009年的教訓是能做得太少，這次的教訓是能做得太多。」。

拜登日前接受美聯社採訪時堅稱，共和黨稱他的經濟刺激法造成通膨的言論「零證據」。

目前白宮的首要任務是降低通膨，當局近來不斷探究更多壓低油價的方法；拜登政府也正在考慮解除部分川普時代的中國商品關稅，以此減輕成本，佛曼對此表示贊同。

拜登 疫情 紓困

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