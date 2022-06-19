最高院擬放寬紐約州公共場所持槍 加州等6州或受影響

聯邦最高法院預計最快在7月將就紐約州公共場所配槍許可申請門檻過嚴一案，做出裁決。(美聯社)

聯邦最高法院將就紐約州 公共場所配槍許可申請門檻過嚴一案做出裁決；華盛頓郵報(WP)報導，若最高法院推翻紐約州的許可制度，則加州、夏威夷、馬里蘭、麻州、新澤西等其他五個州可能將連帶受到影響，鑒於這些州許多地方人口稠密，許可制度若遭推翻，將會有何種後果受到關注。

目前在美國，有25個州不須申請許可就能在公共場所配槍，其餘的州雖需許可，但申請條件並不嚴格，唯獨紐約等六個州門檻較高，引發其是否牴觸憲法第二修正案中有民眾持槍權的質疑。

最高法院已經受理此案，預計最快在7月做出裁決，由於有六名大法官曾在不同程度上暗示對放寬持槍權的支持，因此紐約州的制度遭推翻的機率較大；若最高法院作出此決定，將是2008年確認如學校、政府機關等敏感場所限制配槍不違反憲法的持槍權以來，關於第二修正案的最具影響性的決定。

推翻嚴格許可制度，很可能會讓更多民眾在公共場所配槍，也會讓公共場所有更多合法槍枝；例如在華盛頓特區，原先的許可制度拒絕的77%的公共場所配槍許可申請，但是2017年該規定遭聯邦華府巡迴上訴法院推翻後，每年的申請件數從幾百增加到數千，拒絕率則驟降至不到10%。

部分控槍提倡組織對最高法院可能推翻紐約州申請制度表示不滿，「社區槍枝安全」(Everytown for Gun Safety)法務主管施韋爾(Eric Tirschwell)說，社會科學理論及真實世界數據都表明，更多人在公共場所配槍，就會有更多槍擊案、更多人因槍擊案而喪生。

這些州的檢察官則表示，衡量持槍權時，不能不把人口問題考慮在內；新州 的公開持槍許可幾乎只發給現役或前任執法人員，新州代理檢察長普拉金(Matthew Platkin)說，在懷俄明州能運作自如的制度，不代表新州就能適用；懷州是美國人口最少、密度次低的州，新州則是人口密度最高的州。

紐約州也有類似狀況，事實上，該州的公共場所配槍的申請許可率達65%，但是在紐約市 ，大多數許可頒布給現役或前任執法人員；紐約市的檢察官們就說，若制度遭到推翻，必須為可能發生的事情做好準備。