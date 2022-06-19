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中國4萬字長文駁美「對華謬誤」控掏空一中、以台制華

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中國4萬字長文駁美「對華謬誤」控掏空一中、以台制華

記者陳政錄／即時報導
中國外交部發布4萬字長文反駁美國對華謬誤。圖為中國外交部長王毅。取自澎湃新聞
中國外交部發布4萬字長文反駁美國對華謬誤。圖為中國外交部長王毅。取自澎湃新聞

面對美中矛盾加劇，中國外交部19日發表4萬字長文，列出21點「美國對華認知中的謬誤」，並逐條一一回應「事實真相」。對於美方對台政策，中國外交部指控，美國背信棄義，掏空「一個中國原則」，企圖「以台制華」，是當前台海和平穩定面臨的主要威脅之一。

中國外交部在《美國對華認知中的謬誤和事實真相》一文中，於謬誤七指出，「美對台政策沒變」的事實真相，是美國背信棄義，不斷從自身承諾、中美雙方共識上倒退，虛化、掏空「一個中國原則」，企圖「以台制華」，是當前台海和平穩定面臨的主要威脅之一。

中國外交部表示，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。文章還列舉聯合國大會通過第2758號決議，以及美方在中美三個聯合公報中就一個中國原則對中方作出承諾等，並指在一個中國原則基礎上，中國已和包括美國在內的181個國家建立了外交關係。

但文章指控，美方並沒有切實遵守其在台灣問題上作出的承諾，而是不斷開歷史倒車，例如在政治上，先後將所謂《與台灣關係法》、《對台六項保證》塞入一個中國政策表述，政策表述前綴越來越多，還違背僅與台保持非官方關係的承諾，不斷提升美台接觸水準，包括高官和國會議員訪台等。

軍事上，中國外交部指稱，美方違背逐步減少對台售武，並經過一段時間導致最後解決的承諾，從未停止對台軍售，另2021年以來，美國領導人先後3次公開表示，如台海發生戰爭，美將協防台灣。

國際上，中國外交部稱，美方持續助台拓展所謂「國際空間」，如聲稱聯大決議未解決台灣地位、鼓譟台灣作為觀察員參加第75屆世衛大會等。

另一方面，中國外交部指稱，台灣民進黨當局頑固推進「台獨」分裂行徑，美國明裡暗裡對「台獨」勢力予以慫恿支持，這是當前台海局勢緊張的根源。

中國外交部強調，一個中國原則不可撼動，中國主權和領土完整不容侵犯，不得搞「兩個中國」或「一中一台」的紅線不容踐踏。

因此，中國外交部重申，中方有充分的信心、充分的能力、充分的準備，堅決遏制「台獨」分裂活動，堅決挫敗一切外部干涉，堅決維護國家主權和領土完整。文章呼籲，美方應該恪守中美三個聯合公報規定，奉行真正的一個中國政策，把不支持「台獨」等承諾落到實處，切實反省糾正自身不斷倒退的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，否則將嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害中美關係，美國自身也將為此付出難以承受的代價。

據《美國對華認知中的謬誤和事實真相》，中國外交部還反駁了美方認為中國破壞國際秩序、實施脅迫外交等，以及對於民主、制度、人權、宗教、新疆、香港、俄烏戰爭、印太和平、海洋權利、虛假訊息、貿易戰、營商環境、竊密、氣候變遷毒品打擊、糧食危機、監控技術等各領域上，美方對中國的指控與美中的不同看法。

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