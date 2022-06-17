打擊強迫勞動 美自21日起禁止進口新疆商品

美國貿易代表署和國土安全部17日宣布，美國海關與邊境保護局將自21日起執法，扣留、排除或沒收來自新疆地區的商品。 歐新社

美國總統拜登去年底簽署「防止維吾爾族強迫勞動法」，美國貿易代表署（USTR）和國土安全部 17日宣布，美國海關與邊境保護局（CBP）將自21日起執法，扣留、排除或沒收來自新疆 地區的商品，除非進口商能證明這些商品生產過程無涉「強迫勞動」。

根據這部法案，除非能向美國海關提出「清楚且可信的證據」，證明這些商品製作過程中不涉及強迫勞動，否則所有來自新疆的商品，一律推定皆是強迫勞動而成，美國企業不得進口全部或部分「新疆製商品」。

該法設有日出條款，要求在法案生效後180天內開始執行；USTR、國土安全部、國務院、勞工部、司法部和商務部等單位組成執法小組，宣布並向國會報告執法戰略。

CBP13日公布行動準則，進口商若要進口新疆商品，需提供訂單、供應鏈 地圖和涉及生產的所有公司及實體的切結書；行動準則提到「棉花」、「番茄」和製作太陽能板的原料「多晶矽」，與新疆產地高度相關。

路透日前報導，進口商可選擇將違規商品「再出口」回產地；任何尋求豁免的商品，都須獲海關批准且向國會報告；若進口商作假欺騙，海關能實施處罰。

國土安全部長梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas）表示，美國致力於終結包含新疆維吾爾自治區在內、全球各地的、令人髮指的強迫勞動行為；執法小組主席希爾弗斯（Robert Silvers）說，強迫勞動使國內外的合法製造商居於競爭劣勢，美國將持續打擊相關作為，促進合法貿易。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，中華人民共和國境內的維吾爾及少數民族地區發生經濟剝削和人權迫害，美國決心將這些行為排除在美國的全球供應鏈之外。

政府部門蓄勢待發，政治新聞網站Politico的「中國觀察」專欄16日引述了來自企業界的抱怨，憂心執法戰略太過粗略，恐一上路就會造成混亂。

美國進出口協會會長藍尼（Eugene Laney）對Politico表示，許多會員搞不清楚豁免文件的合格標準，問了相關部門只得到「再等等」的答案，可預期屆時會有大批商品滯留在海關。

美中貿易全國委員會（USCBC）主席艾倫（Craig Allen） 說，相關辦法仍存在非常多未解的問題，「我們認為執法將會是一片混亂」。

Politico報導，一名在上海的供應鏈專家質疑，現在就人手不足的CBP如何落實最新禁令，怎麼樣確定供應鏈範圍，如何釐清與新疆到底有沒有關係。