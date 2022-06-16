股市跌 退休帳戶失血3兆…401K疫前存8.1萬 現剩6.4萬

股市落入熊市，間接導致大量擁有退休帳戶的民眾大失血。圖為紐約證券交易所。(Getty Image

股市大跌、落入熊市，也間接導致大量擁有退休帳戶的民眾大失血；波士頓 學院研究估計，今年以來，全美退休帳戶的損失逼近3兆元，對即將退休的民眾而言甚為不利；而且在退休帳戶上，操作股票 並非高收入者的專利，一般民眾受到的影響可能更為巨大。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，對絕大多數民眾來說，股票漲跌造成的主要影響，就是退休帳戶，因為根據先鋒(Vanguard)的數字，自去年以來，401(K)退休帳戶近四分之三的資金存放在股票；而從今年以來，史坦普500指數(S&P 500)已下滑22%。

波士頓學院退休研究中心主任艾麗西亞·蒙內爾(Alicia Munnell)表示，經過計算後發現，自去年底以來，全美401(K)退休帳戶已損失1兆4000億元，個人退休帳戶(IRA)今年以來則已損失2兆元，由於兩個退休帳戶有時相互掛勾，因此民眾退休帳戶的損失為接近3兆元。

401(K)退休帳戶存款中位數在新冠疫情前為1萬7700元，若按今年股市下滑造成影響的幅度，其存款已蒸發3500元，如果存款達到8萬1000元，則現在只剩6萬4800元。

雖然相較於高收入民眾，一般民眾不會將自己的退休金 押注在股票基金上，但是由於許多民眾不善金融操作，因此會直接將其投入到基金中，其中最受歡迎、逾半數民眾使用的就是目標日期基金(Target-date fund)。

但是這些基金在操作上大量使用股票，結果反而讓較低收入者在退休帳戶上對股票的曝險更大，擁有401(K)退休帳戶的民眾中，年收入3萬元以下的民眾將81%的退休資金押注在股票，而年收入超過15萬元者只有76%。

蒙內爾表示，年輕人大可慢慢等到市場反彈，但對於需要退休帳戶過日子的民眾而言，是「真正的衝擊」，「對需要在近期退休的民眾來說，恰逢當前的市場環境，是處於不利的位置」。