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國會暴動案聽證會 揭川普不認敗選執意施壓潘斯

中央社華盛頓16日綜合外電報導
16日正在進行中的國會暴亂聽證會。前副總統潘斯的幕僚指出，川普曾施壓潘斯推翻大選結果。(美聯社)
16日正在進行中的國會暴亂聽證會。前副總統潘斯的幕僚指出，川普曾施壓潘斯推翻大選結果。(美聯社)

美國前副總統潘斯的幕僚今天告訴去年國會暴動案的調查委員會，前總統川普（Donald Trump）施壓潘斯推翻2020年總統大選的結果，不顧自己已多次被告知潘斯並無職權這麼做。

去年1月6日，當時身兼參議院議長的潘斯（Mike Pence）與國會議員齊聚國會大廈，準備正式確認2020年11月的大選由現任總統拜登（Joe Biden）勝選，卻發生國會暴動事件。

民主黨領導調查本案的聯邦眾議院特別委員會成員說，川普明知自己的暴力支持者正在威脅國會大廈，還是繼續施壓潘斯。

潘斯前幕僚長蕭特（Marc Short）在預錄證詞中表示，潘斯「多次」告訴川普，他沒有權力阻止國會認證拜登勝選。

潘斯的法律顧問雅各（Gregory Jacob）也說，發生暴動前兩天，這種假設性作法的主要提倡人就當著川普的面坦承，計畫由潘斯阻止認證程序會違法。

民主黨籍的特別委員會主席湯普森（Bennie Thompson）說：「潘斯說不，他拒絕這種壓力，他知道這樣違法，知道這麼做不對。那份勇氣讓他落入巨大危險。」

9人組成的特別委員會預料本月舉行至少6場公開聽證會。在前3場聽證會中，委員會蒐集證據來證明川普努力推翻敗選結果形同犯法，絕非常態政治。

川普除多次否認犯罪，並繼續重複不實指控，稱他會敗選只是因為有利拜登的詐欺行徑普遍。他與支持者都稱1月6日事件調查小組是在政治獵巫。

川普 拜登 民主黨

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