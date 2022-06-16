基輔空襲警報迎法德義領袖 馬克宏批俄軍野蠻暴行

四名歐洲領袖站在一部汽車殘駭前，烏方表示，一名母親和她的兒女在裡頭遭遇劫難。(美聯社)

訪問烏克蘭 的法國、德國、義大利 和羅馬尼亞領袖今天步行基輔附近城鎮伊爾平，對烏克蘭展現支持。他們稍早抵達基輔時，當地一度空襲警報聲大作。

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和義大利總理德拉吉（Mario Draghi）凌晨從波蘭搭乘專屬列車抵達基輔，與搭乘另一列火車的羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）在當地會合。

美聯社報導，四位領袖高調展現歐洲對烏克蘭人民的集體支持。

路透報導，烏克蘭遭到侵略初期曾在伊爾平（Irpin）與俄羅斯激戰，四位領袖此行意在凸顯基輔和支持國家所稱的俄軍大規模暴行。表情嚴肅的四個人站在已被燒毀建築旁聽取烏克蘭官員簡報當地曾經歷過的事。

馬克宏指出：「在這裡，還有其他地方，烏克蘭人擋住試圖兵臨基輔城下的俄羅斯軍隊。」他說：「這代表著軍隊和烏克蘭人的英勇，但同時也看得見野蠻的痕跡。」

他說：「這是座英勇城市，卻留下標誌著野蠻之恥辱的痕跡。」

四人看到一部汽車殘駭，烏方表示，當時有一名母親和她的兒女在裡頭遭遇劫難。莫斯科否認俄軍犯下暴行。

四位領袖穿著西裝，身上看不到什麼保護裝備，大批維安武裝軍人圍繞著他們。

基輔指控法國、德國在對烏克蘭的支持上拖拖拉拉，說他們交付武器動作遲緩，將自身繁榮置於烏克蘭自由與安全之上。基輔對義大利的相關指控沒有那麼強烈。

被問到相關批評時，馬克宏提出武器交付和財政支持為自己辯護。他說：「法國和歐洲自始即與烏克蘭及其人民站在一起。」

烏克蘭申請加入有27個成員國的歐盟，以及獲取更多武器對抗俄羅斯的要求，預料會是今天稍晚四位歐盟領袖與烏克蘭總統澤倫斯（Volodymyr Zelenskyy）會談主軸。澤倫斯基沒有加入伊爾平的行程。